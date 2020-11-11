АВАРИЯ ВОДОПРОВОДА ПО УЛИЦЕ ИСКАНДЕРА УСТРАНЕНА

Сухум. 11 ноября 2020. Абхазия-Информ. Два дня продолжались работы по устранению аварии на водопроводе по улице Искандера в Сухуме. К 18:00 10 ноября работы были завершены. Подача воды в город восстановлена.

Водопровод по улице Искандера на участке от улицы Джонуа до улицы Имама Шамиля был заменен несколько лет назад по Инвестпрограмме. Сейчас уже известно, что сварное соединение между 500 мм трубами было сделано некачественно.