АВАРИЯ ВОДОПРОВОДА ПО УЛИЦЕ ИСКАНДЕРА УСТРАНЕНА
Сухум. 11 ноября 2020. Абхазия-Информ. Два дня продолжались работы по устранению аварии на водопроводе по улице Искандера в Сухуме. К 18:00 10 ноября работы были завершены. Подача воды в город восстановлена.
Водопровод по улице Искандера на участке от улицы Джонуа до улицы Имама Шамиля был заменен несколько лет назад по Инвестпрограмме. Сейчас уже известно, что сварное соединение между 500 мм трубами было сделано некачественно.
Заместитель начальника ЖКХ Администрации Сухума Руслан Авидзба рассказал, что система водопровода в Сухуме еще с советских времен устроена так, что локально отключить от поступления воды определенный участок города невозможно. Даже если где-то есть задвижки, то они уже заржавели , а некоторым из них уже более 70 лет.
Специалисты «Водоканала» почти каждый день до позднего вечера, а то и ночи, проводят работы по устранению протечки или прорыва водопровода.
Об этом сообщает сайт Администрации столицы.
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