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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ГТК ИЗЪЯЛИ НЕЗАКОННО ЗАВЕЗЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Среда, 11 ноября 2020 14:35
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Сухум. 11 ноября 2020. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» были досмотрены автотранспортные средства.

В результате проведения таможенного досмотра в багажном отсеке трёх автотранспортных средств было обнаружено оборудование для извлечения криптовалюты в количестве 16 штук.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

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