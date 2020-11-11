СОТРУДНИКИ ГТК ИЗЪЯЛИ НЕЗАКОННО ЗАВЕЗЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ
Новости Среда, 11 ноября 2020 14:35
Сухум. 11 ноября 2020. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» были досмотрены автотранспортные средства.
В результате проведения таможенного досмотра в багажном отсеке трёх автотранспортных средств было обнаружено оборудование для извлечения криптовалюты в количестве 16 штук.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.
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