ДАУР КОВЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В СИРИИ

Сухум. 11 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове принял участие в церемонии открытия международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц, вынужденно покинувших территорию Сирии в результате конфликта.

В работе конференции принимают участие дипломаты из двух десятков стран, представители международных организаций.

На повестке конференции выработка необходимых механизмов для возвращения на родину вынужденно переселённых сирийцев, поиск путей решения возникающих проблем.

Руководство Сирийской Арабской Республики выступило с официальным призывом ко всем гражданам Сирии, покинувшим территорию страны в результате конфликта, к возвращению на свою историческую родину. Официальные власти Сирии готовы предоставить всем возвращающимся беженцам необходимые условия для обеспечения безопасного и достойного проживания на территории республики.

На данный момент около 6,5 миллионов сирийцев вынужденно находятся за пределами страны.