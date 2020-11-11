 

В мире

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Путин: Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление,…
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
ноября 07 2020
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В СИРИИ

Новости Среда, 11 ноября 2020 14:42
Оцените материал
(0 голосов)
ДАУР КОВЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В СИРИИ

Сухум. 11 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове принял участие в церемонии открытия международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц, вынужденно покинувших территорию Сирии в результате конфликта.

В работе конференции принимают участие дипломаты из двух десятков стран, представители международных организаций. 

На повестке конференции выработка необходимых механизмов для возвращения на родину вынужденно переселённых сирийцев, поиск путей решения возникающих проблем. 

Руководство Сирийской Арабской Республики выступило с официальным призывом ко всем гражданам Сирии, покинувшим территорию страны в результате конфликта, к возвращению на свою историческую родину. Официальные власти Сирии готовы предоставить всем возвращающимся беженцам необходимые условия для обеспечения безопасного и достойного проживания на территории республики.

На данный момент  около 6,5 миллионов сирийцев вынужденно находятся за пределами страны.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 11 ноября 2020 14:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКИ ГТК ИЗЪЯЛИ НЕЗАКОННО ЗАВЕЗЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ СУХУМСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ОТПУСТИЛ ПОД ЗАЛОГ ЗАДЕРЖАННОГО ЗА СОВЕРШЕНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.