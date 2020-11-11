СУХУМСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ОТПУСТИЛ ПОД ЗАЛОГ ЗАДЕРЖАННОГО ЗА СОВЕРШЕНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ

Этим же решением суд избрал в отношении последнего меру пресечения в виде залога в размере 180 000 рублей.

Сухум. 11 ноября 2020. Абхазия-Информ. Судья Сухумского районного суда Степанов А.Г. отказал в удовлетворении ходатайства органа предварительного следствия о продлении срока содержания под стражей на четыре месяца в отношении ранее разыскиваемого обвиняемого Киносьян Альберта Жирайровича.

Прокуратурой Сухумского района Киносьян А.Ж. обвиняется в совершении двух тяжких преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 126, частью 1 статьи 127 УК Республики Абхазия, то есть в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении гражданки Республики Узбекистан, имевшее место 01 марта 2020 в 17:15 час в с. Гумиста Сухумского района.

На первоначальном этапе расследования Киносьян А.Ж. скрывался от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Он был задержан оперативными сотрудниками ОУР Сухумского РОВД 10 сентября 2020 года.

Постановление Сухумского районного суда от 09.11.2020 года будет обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд Республики Абхазии.

Об этом сообщает сайт генпрокуратуры РА.