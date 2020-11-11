12 НОЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИТСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

Сухум. 11 ноября 2020. Абхазия-Информ. Президенты Абхазии и России Аслан Бжания и Владимир Путин проведут переговоры, в четверг, 12 ноября. Аслан Бжания посетит Российскую Федерацию по приглашению Владимира Путина.

В ходе переговоров, которые состоятся в Сочи, планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 года, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.