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Абхазия Информ

12 НОЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИТСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

Новости Среда, 11 ноября 2020 15:54
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Сухум. 11 ноября 2020. Абхазия-Информ. Президенты Абхазии и России Аслан Бжания и Владимир Путин проведут переговоры, в четверг, 12 ноября. Аслан Бжания посетит Российскую Федерацию  по приглашению Владимира Путина.   

В ходе переговоров, которые состоятся в Сочи, планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 года, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 11 ноября 2020 16:01

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