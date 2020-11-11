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Абхазия Информ

ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19 В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ПЯТИ ТЫСЯЧАМ

Новости Среда, 11 ноября 2020 19:29
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ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19 В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ПЯТИ ТЫСЯЧАМ

Сухум. 11 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 373 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 67 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, у 94 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 14 человек.

В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1934 года рождения. Женщина была доставлена из Очамчырской ЦРБ на прошлой неделе  в тяжёлом состоянии, у нее была выявлена коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациентка получила необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это, скончалась ночью 10 ноября.

10 ноября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1939 года рождения.  У нее была подтверждена короновирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная  пневмония. В связи с ухудшением состояния здоровья, с 25 октября находилась в реанимационном отделении.  Несмотря на  проводимую терапию женщина скончалась от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. 

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья одного пациента тяжёлое.

В мобильном многопрофильном госпитале развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 39 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.   Состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4898 человек. 58 летальных случаев. Выздоровели 3227. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 11 ноября 2020 19:34

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