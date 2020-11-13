СУХУМСКИМ ПАРКАМ ПРИСВОЕНЫ ИМЕНА ТАРАСА ШАМБА И ЕФРЕМА ЭШБА

Сухум. 13 ноября 2020. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского собрания единогласно приняли решение о присвоении парку, расположенному напротив Администрации города Сухум, имя известного советского и абхазского государственного деятеля начала ХХ века Ефрема Эшба (до этого парк носил имя Ленина). Такое решение было принято сегодня на основании писем главы Администрации столицы Беслана Эшба.

Принявший участие на заседании городского собрания поэт и общественный деятель Геннадий Аламиа, отметил, что Владимир Ленин и Ефрем Эшба были друзьями и переименование парка символично.

«Ефрем Эшба – великий человек. Он мечтал о свободной и независимой Абхазии. Мечта Ефрема Эшба претворилась в жизнь», – сказал Геннадий Аламиа.

Напомним, что в 1982 году в этом парке установили памятник Ефрему Эшба.

Парку, расположенному в границах пр. Аиааира – ул. Ардзинба, улиц Воронова-Дбар, присвоено имя известного общественно-политического деятеля Абхазии и России Тараса Шамба.

Присутствовавшие отмечали, что роль Тараса Мироновича Шамба, которого называли народным президентом, в истории Абхазии неоценима.

«Тарас Шамба гордился Абхазией, и она должна гордиться его именем. Тарас Шамба – махина нашего народа. Выбрано достойное место, чтобы назвать его именем», – сказал Геннадий Аламиа.

***

Известный ученый, историк, общественно-политический деятель Абхазии и России, доктор юридических наук Тарас Шамба родился 29 июля 1938 года в Сухуме.

Тарас Миронович Шамба стоял у истоков создания Московской абхазской диаспоры и Всемирного абхазо-абазинского конгресса, президентом которого был с 1992 по 2017 год.

Он автор более 500 научных работ, учебников, научно-популярных изданий, многие из которых опубликованы на иностранных языках, соавтор ряда работ по истории российского права.

С ноября 2002 по июль 2008 – первый проректор Российского государственного торгово-экономического университета, с 2008 – советник ректора РГТЭУ. Почётный адвокат и заслуженный юрист РФ.

В 1989-1991 гг. – народный депутат СССР.

В 2018 году Тарас Шамба был награжден орденом «Ахдз-Апша» I степени.

Тарас Шамба ушел из жизни 13 октября 2020 года.

***

Один из руководителей борьбы за установление Советской власти в Абхазии Ефрем Алексеевич Эшба родился 7 марта 1893 в селе Агубедиа Сухумского округа.

В 1913-1916 годах учился в Московском университете (ныне МГУ).

В 1914 году вступает в Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков.

В 1917-1918 годах работает председателем Сухумского окружного комитета РСДРП(б), председателем Совета рабочих и депутатов.

В 1918-1922 годах Е. Эшба занимает должность заместителя председателя Центрального бюро Коммунистических организаций народов Востока при ЦК РКП(б).

Далее – на посту 3-го секретаря ЦК КП Грузии, затем председатель ВРК и председатель ЦИК Абхазии.

В 1922 году Ефрем Эшба был назначен министром юстиции Грузинской Социалистической Республики.

В 1924 году окончил институт Красной профессуры в Москве и был направлен в Лондон, где стал заведовать инструкторским отделением торгпредства.

С января 1926 по август 1927 года – ответственный секретарь Организационного бюро ЦК ВКП(б) по Чеченской автономной области, затем ответственный секретарь обкома ВКП(б) Чеченской АО.

С 1923 году поддерживал левую оппозицию в РКП(б).

В 1927 году за участие в троцкистской оппозиции исключён из ВКП(б), однако в 1928 году признал ошибочность своих позиций и в партии восстановлен.

В 1936 году жил в Москве, работал начальником планового отдела завода счётных машин им. Дзержинского.

Арестован 11 апреля 1936 года по обвинению в шпионаже и создании контрреволюционных террористических организаций.

15 апреля 1939 года военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к высшей мере наказания.

Расстрелян 16 апреля 1939 года.

В октябре 2018 года стало известно, что прах Ефрема Эшба захоронен на расстрельном полигоне Коммунарка под Москвой.

Ефрем Эшба был реабилитирован в 1956 году.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.