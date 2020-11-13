 

В мире

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Путин: Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление,…
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
ноября 07 2020
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАНТЕОН НА СУХУМСКОЙ ГОРЕ ПРИВЕДЕН В ПОРЯДОК

Новости Пятница, 13 ноября 2020 16:29
Оцените материал
(0 голосов)
ПАНТЕОН НА СУХУМСКОЙ ГОРЕ ПРИВЕДЕН В ПОРЯДОК

Сухум. 13 ноября 2020. Абхазия-Информ. Национальный пантеон выдающихся деятелей Абхазии за месяц привели в порядок работники МУ «Благоустройство» Администрации Сухума. Об этом сообщает сайт sukhumcity.info.

Пантеон писателей, общественных деятелей и деятелей культуры Абхазии расположен на восточном склоне Сухумской горы. Территория пантеона заросла травой и сорняком, захламлена бытовым мусором, который остается от посетителей этого живописного места. Последняя расчистка могил и территории проводилась в 2017 году депутатами Сухумского горсобрания.

Пантеон находится в ведении Администрации Сухума. Работы по очистке могил велись с 9 октября силами коммунальной службы столицы. С применением спецтехники расчищена дорога к пантеону от зарослей и валежника, приведены в порядок все дорожки, произведена обрезка пальм и кустов работниками Зеленого хозяйства.

Пантеон приобрел благообразный вид и в дальнейшем может стать мемориальной достопримечательностью Сухумской горы. Родственники некоторых погребенных здесь людей периодически ухаживают за могилами, но у многих никого не осталось.

Как сообщил начальник МУ «Благоустройство» Саид Кур-ипа, столичные власти планируют профинансировать строительство ограды, осветительные работы, установку на въезде шлагбаума и др.

«Есть идеи по дальнейшему облагораживанию мемориального комплекса, мы будем и дальше следить за порядком в пантеоне», – отметил Саид Кур-ипа.

Сухумский пантеон стал местом погребения выдающихся деятелей Абхазии с 1959 года. Здесь похоронены поэт Алексей Ласурия, первый секретарь Гулрыпшского райкома партии Григорий Пилия, писатели Кязым Агумаа, Иван Тарба, известные актеры абхазского театра Минадора Зухба и Шарах Пачалиа, археолог Михаил Трапш и многие другие.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 13 ноября 2020 16:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РУСДРАМ НА ГАСТРОЛЯХ В СМОЛЕНСКЕ СУХУМСКИМ ПАРКАМ ПРИСВОЕНЫ ИМЕНА ТАРАСА ШАМБА И ЕФРЕМА ЭШБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.