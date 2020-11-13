ПАНТЕОН НА СУХУМСКОЙ ГОРЕ ПРИВЕДЕН В ПОРЯДОК

Пантеон писателей, общественных деятелей и деятелей культуры Абхазии расположен на восточном склоне Сухумской горы. Территория пантеона заросла травой и сорняком, захламлена бытовым мусором, который остается от посетителей этого живописного места. Последняя расчистка могил и территории проводилась в 2017 году депутатами Сухумского горсобрания.

Сухум. 13 ноября 2020. Абхазия-Информ. Национальный пантеон выдающихся деятелей Абхазии за месяц привели в порядок работники МУ «Благоустройство» Администрации Сухума. Об этом сообщает сайт sukhumcity.info.

Пантеон находится в ведении Администрации Сухума. Работы по очистке могил велись с 9 октября силами коммунальной службы столицы. С применением спецтехники расчищена дорога к пантеону от зарослей и валежника, приведены в порядок все дорожки, произведена обрезка пальм и кустов работниками Зеленого хозяйства.

Пантеон приобрел благообразный вид и в дальнейшем может стать мемориальной достопримечательностью Сухумской горы. Родственники некоторых погребенных здесь людей периодически ухаживают за могилами, но у многих никого не осталось.

Как сообщил начальник МУ «Благоустройство» Саид Кур-ипа, столичные власти планируют профинансировать строительство ограды, осветительные работы, установку на въезде шлагбаума и др.

«Есть идеи по дальнейшему облагораживанию мемориального комплекса, мы будем и дальше следить за порядком в пантеоне», – отметил Саид Кур-ипа.

Сухумский пантеон стал местом погребения выдающихся деятелей Абхазии с 1959 года. Здесь похоронены поэт Алексей Ласурия, первый секретарь Гулрыпшского райкома партии Григорий Пилия, писатели Кязым Агумаа, Иван Тарба, известные актеры абхазского театра Минадора Зухба и Шарах Пачалиа, археолог Михаил Трапш и многие другие.