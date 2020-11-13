РУСДРАМ НА ГАСТРОЛЯХ В СМОЛЕНСКЕ

Кьоджинские перепалки» режиссера Александра Коручекова стали первым спектаклем театра из Абхазии, который увидели смоляне в рамках программы «Большие гастроли». И это второй спектакль 40-го юбилейного театрального сезона РУСДРАМа, который был открыт показом «Игрока» в Великом Новгороде.

Так как с 15 октября в Абхазии вновь введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, театру запрещено играть спектакли на зрителя на Родине. Однако артисты не оказались не у дел: РУСДРАМ ведет активную гастрольную деятельность. Отыграв с успехом спектакль «Игрок» в рамках Международного фестиваля Достоевского в Великом Новгороде, труппа Театра Искандера приехала в Смоленск, чтобы показать два спектакля в рамках «Больших гастролей». А после отправляются в Москву для участия второй год подряд в Фестивале русских зарубежных театров – спектаклем «Кровавая свадьба» из Сухума организаторы решили открыть фестиваль.

В сжатые сроки искандеровцам предстояло адаптироваться на большой сцене Смоленского государственного академического театра им. А.С.Грибоедова. Заслуженный артист Абхазии, исполнитель роли Фортунато в «Кьоджинских перепалках» Джамбул Жордания отметил, что гастроли для актера - хороший опыт профессионального роста.

«Видеть в зале и работать на другого зрителя важно. К своему зрителю привыкаешь и можно обмануться. Надо получать оценку и чувствовать восприятие другого зрителя, – сказал Жордания. – Мы рады, что у нас получается активно работать даже в непростые времена. Постараемся подольше поддержать хорошее настроение жителей города даже после выхода из зала».

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба перед показом «Кьоджинских перепалок» в Смоленске поблагодарил зрителей, которые пришли на спектакль и выразил надежду, что смоляне получат удовольствие от просмотра спектакля и захотят увидеть и другие постановки абхазского театра. 13 ноября искандеровцы представят свою инсценировку «Кровавой свадьбы» по Лорке.

«Несколько месяцев ждали гастролей. Наконец-то они свершились. Благодарен программе «Большие гастроли» за организацию поездки. То, какую поддержку оказывают «Большие гастроли», «Росконцерт», Министерство культуры России русским театрам зарубежья, говорит о том, что Российская Федерация в полной мере осознает ответственность за поддержку русского языка, культуры за пределами страны. И это поддержка для нас, для Русского театра Абхазии, играет основополагающую роль, особенно в нынешние времена: любой выезд помогает нам буквально выжить, потому что сейчас в Абхазии мы не можем работать, из-за эпидемиологической ситуации закрыты учреждения культуры. И то, что мы имеем возможность играть спектакли на зрителя – это счастье», - отметил Хинтба.

Ираклий Хинтба заметил, что задача гастролей в нынешние сложные, депрессивные времена, когда трудно смотреть на настоящее с позитивом, чтобы спектакли РУСДРАМа стали психологической, моральной, душевной помощью людям, которые идут в театр.

Зрители, которые делились впечатлениями о «Кьоджинских перепалках», выражали слова благодарности театру из Абхазии за приезд на гастроли.

«Спасибо, что не побоялись и приехали поддержать нас своим оптимизмом в нелегкий период нашей жизни. Сегодня, например, была шокирована тем, что у нас несколько человек на работе заболели коронавирусом. А сейчас я посмотрела спектакль и думаю, все-таки надо продолжать жить, жить и радоваться каждой минуте», - отметила Елена Щеглова.

По словам Ренаты Забрамскайте, помимо позитивной энергетики от спектакля приковывают внимание красивые костюмы и хореография в постановке.

«Впечатления замечательные, эмоций много, до сих пор улыбаемся. Очень хорошо играют, получаешь массу удовольствия. Собираюсь и на второй спектакль театра «Кровавая свадьба». Не бывала в Абхазии, но надеюсь в будущем побывать, тем более теперь знаем, какой там замечательный театр», - констатировала она.

Тамара Шийко призналась, что шла на спектакль театра из Абхазии, не предполагая, что увидит игру актеров такого высокого уровня.

«Разочарования нет, что пришли, получили максимальное удовольствие. Видела и чувствовала, как беззаветно отдаются роли и как каждый свою роль ведет. Я счастлива, что такие гастроли проходят в Смоленске. Ладошки отбиты, кричали «браво»! Спасибо организаторам. На самом деле были рады тому, что увидели. Поэтому хотим прийти и на второй спектакль абхазского театра», – подчеркнула зрительница.

«Решили прийти, чтобы посмотреть, чем игра абхазских актеров отличается от игры местных артистов. Ярко играют, темпераментно и живо. Хотим нашим смоленским артистам пожелать, чтобы они играли так же задорно, как и абхазские сыграли в «Кьоджинских перепалках», – сказали театралки Светлана и Елизавета.