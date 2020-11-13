 

В мире

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Путин: Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление,…
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
ноября 07 2020
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИД РА: ВНОВЬ ЗАЯВЛЯЕМ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В ОТСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ

Новости Пятница, 13 ноября 2020 12:38
Оцените материал
(0 голосов)
МИД РА: ВНОВЬ ЗАЯВЛЯЕМ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В ОТСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ

Сухум. 13 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало выступление посла США при ОБСЕ Джеймса Гилмора на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 12 ноября с. г.

В частности, в его выступлении были затронуты некоторые аспекты работы Женевских Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

«Следует отметить, что ранее господин Дж.Гилмор уже отметился своим вызывающим интервью, в котором позволил себя ряд неприемлемых выпадов в адрес Республики Абхазия, сопроводив их довольно странными историческими экскурсами.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Республики Абхазия уже давало соответствующие разъяснения для уважаемого посла. Были, в частности, указаны политико-правовые основания независимости Абхазии, объяснялись причины грузино-абхазского конфликта, давались пояснения по поводу межгосударственных отношений Республики Абхазия с Российской Федерацией, которые строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер.

На этот раз посол США при ОБСЕ занялся анализом Женевских Международных дискуссий, которые, по его убеждению, весьма полезны и необходимы. При этом Дж.Гилмор почему-то особо акцентирует свое внимание на не состоявшемся из-за пандемии коронавируса раунде Женевских дискуссий, который, как он считает, был сознательно сорван российской стороной. Между тем, как уже отмечало внешнеполитическое ведомство Абхазии, перенос раунда был напрямую связан с угрозой распространения заболевания. Никаких других причин здесь искать не следует. В работе Женевских дискуссий заинтересованы все участвующие в них стороны. Пора бы уже это осознать и перестать спекулировать на этой теме.

Необходимо также обратить внимание на проявившуюся в выступлении Дж.Гилмора попытку сместить акценты и уйти от обсуждения ключевых тем Женевских дискуссий. Так, он умалчивает о таком важнейшем аспекте повестки Женевских дискуссий как поиск путей обеспечения прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии путем заключения юридически обязывающего документа о неприменении силы между сторонами. Вместо этого Гилмор выдвигает надуманные претензии в адрес России, которая почему-то выступает у него в статусе «стороны конфликта», а не посредника, и весьма произвольно трактует договоренности, согласованные Президентами России и Франции 12 августа 2008 года.

Сомневаемся, что озвученные послом США при ОБСЕ мысли могут послужить стимулом к плодотворной работе в рамках Женевских дискуссий. Скорее станут барьером, препятствующим сближению позиций сторон.

Вновь заявляем о неприемлемости обсуждения вопросов, касающихся Республики Абхазия на различных международных площадках, в том числе в ОБСЕ, в отсутствии представителей нашей страны. Результатом такого подхода являются искаженные представления о происходящем в регионе, которые регулярно транслируются грузинской стороной и ее западными партнерами на международную аудиторию.

Республика Абхазия выступает за продолжение Женевских Международных дискуссий. Рассматриваем работу женевского формата в качестве важного механизма по поддержанию безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Рассчитываем на дальнейшую плодотворную работу по поиску взаимоприемлемого результата».

Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 13 ноября 2020 12:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 53 ЧЕЛОВЕК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.