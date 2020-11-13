МИД РА: ВНОВЬ ЗАЯВЛЯЕМ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В ОТСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ

«Следует отметить, что ранее господин Дж.Гилмор уже отметился своим вызывающим интервью, в котором позволил себя ряд неприемлемых выпадов в адрес Республики Абхазия, сопроводив их довольно странными историческими экскурсами.

В частности, в его выступлении были затронуты некоторые аспекты работы Женевских Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Сухум. 13 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало выступление посла США при ОБСЕ Джеймса Гилмора на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 12 ноября с. г.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Республики Абхазия уже давало соответствующие разъяснения для уважаемого посла. Были, в частности, указаны политико-правовые основания независимости Абхазии, объяснялись причины грузино-абхазского конфликта, давались пояснения по поводу межгосударственных отношений Республики Абхазия с Российской Федерацией, которые строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер.

На этот раз посол США при ОБСЕ занялся анализом Женевских Международных дискуссий, которые, по его убеждению, весьма полезны и необходимы. При этом Дж.Гилмор почему-то особо акцентирует свое внимание на не состоявшемся из-за пандемии коронавируса раунде Женевских дискуссий, который, как он считает, был сознательно сорван российской стороной. Между тем, как уже отмечало внешнеполитическое ведомство Абхазии, перенос раунда был напрямую связан с угрозой распространения заболевания. Никаких других причин здесь искать не следует. В работе Женевских дискуссий заинтересованы все участвующие в них стороны. Пора бы уже это осознать и перестать спекулировать на этой теме.

Необходимо также обратить внимание на проявившуюся в выступлении Дж.Гилмора попытку сместить акценты и уйти от обсуждения ключевых тем Женевских дискуссий. Так, он умалчивает о таком важнейшем аспекте повестки Женевских дискуссий как поиск путей обеспечения прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии путем заключения юридически обязывающего документа о неприменении силы между сторонами. Вместо этого Гилмор выдвигает надуманные претензии в адрес России, которая почему-то выступает у него в статусе «стороны конфликта», а не посредника, и весьма произвольно трактует договоренности, согласованные Президентами России и Франции 12 августа 2008 года.

Сомневаемся, что озвученные послом США при ОБСЕ мысли могут послужить стимулом к плодотворной работе в рамках Женевских дискуссий. Скорее станут барьером, препятствующим сближению позиций сторон.

Вновь заявляем о неприемлемости обсуждения вопросов, касающихся Республики Абхазия на различных международных площадках, в том числе в ОБСЕ, в отсутствии представителей нашей страны. Результатом такого подхода являются искаженные представления о происходящем в регионе, которые регулярно транслируются грузинской стороной и ее западными партнерами на международную аудиторию.

Республика Абхазия выступает за продолжение Женевских Международных дискуссий. Рассматриваем работу женевского формата в качестве важного механизма по поддержанию безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Рассчитываем на дальнейшую плодотворную работу по поиску взаимоприемлемого результата».

Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.