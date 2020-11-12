ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 53 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 12 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 271 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 105 человек, у 89 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 9 человек.
В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двоих пациентов тяжёлое.
В мобильном многопрофильном госпитале развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4951 человек. 58 летальных случаев. Выздоровели 3369.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.