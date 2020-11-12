ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 53 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 12 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 271 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 105 человек, у 89 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 9 человек.