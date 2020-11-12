ДАУР КОВЕ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ СИРИИ
Сухум. 12 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове встретился с премьер-министром Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнус. Встреча прошла в Кабинете министров САР.
Открывая встречу, Хусейн Арнус поприветствовал гостей из Абхазии и выразил признательность за поддержку и готовность развивать отношения с Сирийской Арабской Республикой.
«Считаю, что перед лицом внешних вызовов, дружественным странам необходимо во всем поддерживать друг друга», - отметил Даур Кове.
Министр также проинформировал господина Арнуса о том, что абхазская часть «Совместного Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству» сформирована и готова к проведению первой встречи в рамках двустороннего сотрудничества.
Господин Арнус уверил министра, что сирийская часть Совместного комитета будет сформирована в ближайшее время, о чем будет сообщено Посольству Абхазии в Сирии.
В ходе встречи стороны также обсудили ряд конкретных вопросов, связанных с перспективами развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.