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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ СИРИИ

Новости Четверг, 12 ноября 2020 22:07
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ДАУР КОВЕ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ СИРИИ

Сухум. 12 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове встретился с премьер-министром Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнус. Встреча прошла в Кабинете министров САР. 

Открывая встречу, Хусейн Арнус поприветствовал гостей из Абхазии и выразил признательность за поддержку и готовность развивать отношения с Сирийской Арабской Республикой.

Даур Кове, в свою очередь, поблагодарил руководство Сирии за приглашение абхазской делегации на международную конференцию, проходящую в эти дни в Дамаске.

«Считаю, что перед лицом внешних вызовов, дружественным странам необходимо во всем поддерживать друг друга», - отметил Даур Кове. 

Министр также проинформировал господина Арнуса о том, что абхазская часть «Совместного Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству» сформирована и готова к проведению первой встречи в рамках двустороннего сотрудничества. 

Господин Арнус уверил министра, что сирийская часть Совместного комитета будет сформирована в ближайшее время, о чем будет сообщено Посольству Абхазии в Сирии. 

В ходе встречи стороны также обсудили ряд конкретных вопросов, связанных с перспективами развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

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