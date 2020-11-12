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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Новости Четверг, 12 ноября 2020 21:59
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КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 12 ноября 2020. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о встрече посла Азербайджана в Грузии Ф.Гулиева с «главой правительства Автономной Республики Абхазия» Р.Абашидзе.

Как сообщается, в ходе встречи Ф.Гулиевым было отмечено, что «прекращение агрессии, оккупации наших земель, длившихся около 30 лет, восстановление территориальной целостности страны принесёт позитивные изменения не только для Азербайджана, но и для региона в целом».

Вероятно, не имея ясного представления о характере разделяющих Абхазию и Грузию конфликтов и противоречий и находясь в состоянии эйфории, господин посол позволил себе довольно двусмысленное заявление, которое лишь подогревает реваншистские настроения в Грузии и сводит на нет усилия, предпринимаемые сторонами на Женевских международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье.

Кроме того, вызывает возмущение сама встреча посла Азербайджана в Грузии с представителем нелегитимного «правительства Автономной Абхазии», которое не имеет никаких законных оснований выступать от имени народа Республики Абхазия.

Абхазская сторона намерена затронуть факт провокационной встречи посла Азербайджана в Грузии Ф.Гулиева с Р.Абашидзе в ходе предстоящего раунда Женевских международных дискуссий.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 12 ноября 2020 22:03

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