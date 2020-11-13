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Абхазия Информ

В БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ ВЫЕЗДЫ В РАЙОНЫ С ЦЕЛЬЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ НЕЗАКОННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Новости Пятница, 13 ноября 2020 20:22
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В БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ ВЫЕЗДЫ В РАЙОНЫ С ЦЕЛЬЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ НЕЗАКОННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сухум. 13 ноября 2020. Абхазия-Информ. В Минэкономики состоялось очередное рабочее совещание с руководством РУП «Черноморэнерго» и представителями силовых структур Республики Абхазия.

В начале встречи вице-премьер – министр экономики Кристина Озган попросила доложить о текущем положении дел и прокомментировать случившуюся накануне аварию на высоковольтной линии «Ачгуара», вследствие чего почти вся территория республики осталась без света.

Руководство РУП «Черноморэнерго» сообщила вице-премьеру,  как обстоят дела с реализацией комплекса мер по стабилизации ситуации в отрасли, а также о результатах работы комиссии по выявлению нелегально подключенных объектов к сетям.

Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа сообщил, что с 21 сентября, с момента вступления в силу Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют» в РУП «Черноморэнерго» поступило 125 заявлений на предоставление технических условий на подключение к электросети. Но это лишь малая часть тех, кто занимается деятельностью по добыче криптовалют, не больше 20%. 

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Логуа уточнил, что на самом деле проблем значительно больше, чем предполагалось изначально. Они накапливались годами. Комиссия из сотрудников РУП «Черноморэнерго» совместно с представителями силовых структур практически ежедневно выявляют все новые и новые нелегальные подключения в домах, гаражах, подвалах и сараях. При таких обстоятельствах, предпринимаемые энергетиками меры, даже с учетом перетока, не обеспечат население необходимым количеством электроэнергии зимой.

Вице-премьер сообщила присутствующим о том, что Минэкономики направлены запросы в адрес руководителей министерств и ведомств, глав администраций районов республики и Сухума о предоставлении сведений о фактах осуществления деятельности по добыче криптовалют на государственных объектах. 

«Мы должны в первую очередь спрашивать с себя. Если мы требуем от людей исполнения обязательств по легализации деятельности, то все государственные структуры должны эти обязательства исполнять в безусловном порядке. Вся информация, которую сформируют в Минэкономике по результатам запросов, будет направлена в соответствующие органы», – сказала Озган.

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В ближайшие две недели стоит первоочередная задача организовать выезды в районы с целью отключения от энергосистемы республики незаконных пользователей и, как результат, снижение нагрузки на энергосистему в целом. В завершение совещания Озган сообщила о намерении провести рабочие встречи с руководителями администраций и представителями сел на местах для того, чтобы проинформировать население о проводимой работе.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 13 ноября 2020 20:46

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