В АБХАЗИИ ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК ВЕЕРНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

Эта мера вызвана образованием дефицита электроэнергии в объеме 3 млн кВт/ч в сутки (125 МВт) вследствие массовых незаконных подключений к электрическим сетям Единого оператора передающих и распределительных сетей, приведшим к увеличению нагрузки на электроэнергетическую систему Республики Абхазия, усилившейся в осенне-зимний период, и в целях реализации мер по эффективному и рациональному использованию ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия, а также Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 сентября 2020 года № 105 «О мерах по регулированию деятельности по добычи криптовалют».:

Сухум. 13 ноября 2020. Абхазия-Информ. Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа издал приказ о временных ограничениях режима потребления электроэнергии. Кроме того введен график веерных отключений в районах республики и в столице.

Временные ограничения режима потребления электроэнергии вводятся 15 ноября 2020 года.





Начальнику производственно-технического отдела (ПТО) РУП «Черноморэнерго» в срок до 14 ноября 2020 года предписано обеспечить:



– подготовку списка лиц, осуществляющих деятельность по добыче криптовалют, обратившихся в установленные порядок и сроки, с целью определения параметров допустимой мощности потребления электроэнергии;



– передачу вышеуказанного списка Рабочей комиссии о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют, образованную Приказом министра экономики Республики Абхазия от 03 ноября 2020 года № 46-Д, а также филиалу «Энергосбыт».



Руководители филиала «Энергосбыт», а также районных филиалов РУП «Черноморэнерго»продолжат работу в рамках рейдовых мероприятий по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии; будут отключать от энергосистемы Республики Абхазия без возможности дальнейшего подключения обнаруженные электроустановки (вычислительные машины, вычислительные оборудования), предназначенные и используемые для осуществления деятельности по добыче криптовалют, принадлежащие лицам, не включенным в вышеуказанный список и нелегально осуществляющим деятельность по добыче криптовалют; подготовят материалы по нелегальным потребителям электроэнергии для передачи в установленном порядке в судебные инстанции и органы Прокуратуры Республики Абхазия.



РУП «ЧЭ» обратилось с просьбой к главам администраций районов Республики Абхазия и депутатов всех уровней оказать всяческое содействие в проведении разъяснительной работы с лицами, осуществляющими нелегальную деятельность по добыче криптовалют.



