ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 5000 ЧЕЛОВЕК

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, у 87 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжёлом состоянии 25 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. Выписано 7 человек.

Сухум. 13 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 296 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 73 из них.

12 ноября в Гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1927 года рождения, поступивший в медучреждение 5 ноября с дыхательной недостаточностью на фоне внебольничной правосторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.

В Гудаутском госпитале умер пациент 1938 года рождения, поступивший на лечение 9 ноября . Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 12 ноября пациент скончался. У него были сопутствующие тяжёлые заболевания.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, у четверых тяжёлое состояние здоровья.

В мобильном многопрофильном госпитале развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 34 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5024 человека. 60 летальных случаев. Выздоровели 3452.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.





