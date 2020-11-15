ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 41 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 15 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки 14 ноября тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 248 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 41 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 человека, у 81 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжёлом состоянии 25 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 12 человек.
13 ноября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка 1943 года рождения, поступившая в больницу 21 октября, с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Женщина получала всю необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это, скончалась от сердечно-сосудистой недостаточности.
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5065 человек. 61 летальный случай. Выздоровели 3466.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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