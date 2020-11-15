ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 41 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 15 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки 14 ноября тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 248 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 41 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 человека, у 81 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжёлом состоянии 25 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 12 человек.