РУП «АБХАЗПРОДЭКСПОРТ» ОПТОВО ЗАКУПАЕТ ФЕЙХОА У НАСЕЛЕНИЯ
Сухум. 15 ноября 2020. Абхазия-Информ. Сухум. РУП «Абхазпродэкспорт» министерства сельского хозяйства РА оптово принимает фрукты и овощи от частных лиц и сельхозхпредприятий. Сейчас активно идет закуп фейхоа. Об этом сообщает Абхазское телевидение.
Все желающие сдать свою продукцию привозят ее самостоятельно на своих автомобилях и реализуют «Абхазпродэкспорту».
За 1 кг фейхоа сразу выплачивают 30-35руб. Фейхоа принимают небитый, ягоды должны среднего и крупного размера.
«Это достаточно удобно, не надо ехать на границу, не нужны проблемы, существующие при перевозе фруктов для продажи. Привез, сдал, получил деньги», – говорит житель Гулрыпшского района.
На предприятии «Абхазпродэкпорт» 12 камер хранения, с охлаждением и поддержанием необходимой температуры для хранения овощей и фруктов. Они рассчитаны на 120 т продукции, но пока таких объемов нет и в одной камере хранят до 50 т сельхозпродукции.
По словам сотрудников предприятия, за два дня набирается до 20 т продукции, заполняют «фуры» и отправляют в РФ.
«Абхазпродэкспорт» скоро начнет принимать мандарины, но пока не установлена закупочная цена.
Последнее от Super User
- ГТК АБХАЗИИ: О ПОРЯДКЕ ВВОЗА ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ В РФ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
- 14 НОЯБРЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРОЕЗД С НОВОГО РАЙОНА НА МАЯК
- ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 41 ЧЕЛОВЕКА
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 5000 ЧЕЛОВЕК
- В АБХАЗИИ ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК ВЕЕРНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ