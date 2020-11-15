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Абхазия Информ

РУП «АБХАЗПРОДЭКСПОРТ» ОПТОВО ЗАКУПАЕТ ФЕЙХОА У НАСЕЛЕНИЯ

Новости Воскресенье, 15 ноября 2020 14:59
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РУП «АБХАЗПРОДЭКСПОРТ» ОПТОВО ЗАКУПАЕТ ФЕЙХОА У НАСЕЛЕНИЯ

Сухум. 15 ноября 2020. Абхазия-Информ. Сухум. РУП «Абхазпродэкспорт» министерства сельского хозяйства РА оптово принимает фрукты и овощи от частных лиц и сельхозхпредприятий. Сейчас активно идет закуп фейхоа. Об этом сообщает Абхазское телевидение.

Все желающие сдать свою продукцию привозят ее самостоятельно на своих автомобилях и реализуют «Абхазпродэкспорту».

За 1 кг фейхоа сразу выплачивают 30-35руб. Фейхоа принимают небитый, ягоды должны среднего и крупного размера.

«Это достаточно удобно, не надо ехать на границу, не нужны проблемы, существующие при перевозе фруктов для продажи. Привез, сдал, получил деньги», – говорит житель Гулрыпшского района.

На предприятии «Абхазпродэкпорт» 12 камер хранения, с охлаждением и поддержанием необходимой температуры для хранения овощей и фруктов. Они рассчитаны на 120 т продукции, но пока таких объемов нет и в одной камере хранят до 50 т сельхозпродукции.

По словам сотрудников предприятия, за два дня набирается до 20 т продукции, заполняют «фуры» и отправляют в РФ.

«Абхазпродэкспорт» скоро начнет принимать мандарины, но пока не установлена закупочная цена.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 15 ноября 2020 15:06

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