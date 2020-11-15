ГТК АБХАЗИИ: О ПОРЯДКЕ ВВОЗА ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ В РФ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Сухум. 15 ноября 2020. Абхазия-Информ. Государственный таможенный комитет Республики Абхазия информируем граждан о действующем порядке ввоза цитрусовых плодов на территорию Российской Федерации физическими лицами для личного пользования:



1. Разрешен ввоз 5 килограммов цитрусовых плодов без наличия фитосанитарного сертификата;



2. Свыше 5 кг – ввоз цитрусовых плодов разрешен только при наличии фитосанитарного сертификата;



3. В сопровождаемом багаже в пешем порядке гражданин освобождается от уплаты таможенных платежей при условии, если их вес не превышает 25 кг.