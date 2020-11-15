 

В мире

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Путин: Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление,…
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
ноября 07 2020
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГТК АБХАЗИИ: О ПОРЯДКЕ ВВОЗА ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ В РФ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Новости Воскресенье, 15 ноября 2020 15:21
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 15 ноября 2020. Абхазия-Информ. Государственный таможенный комитет Республики Абхазия информируем граждан о действующем порядке ввоза цитрусовых плодов на территорию Российской Федерации физическими лицами для личного пользования:

1. Разрешен ввоз 5 килограммов цитрусовых плодов без наличия фитосанитарного сертификата;

2. Свыше 5 кг – ввоз цитрусовых плодов разрешен только  при наличии фитосанитарного сертификата;

3. В сопровождаемом багаже в пешем порядке гражданин освобождается от уплаты таможенных платежей при условии, если их  вес не превышает 25 кг.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 15 ноября 2020 15:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 14 НОЯБРЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРОЕЗД С НОВОГО РАЙОНА НА МАЯК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.