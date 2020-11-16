КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ ПРОШЕДШИМ ЗАСЕДАНИЕМ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА ОБСЕ

Сухум. 16 ноября 2020. Абхазия-Информ. Минувшее заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене стало одним из самых политизированных мероприятий этой авторитетной международной организации. Отдельные представители ОБСЕ, рассматривая «ситуацию в Грузии» и «оккупированных регионах», продолжили навешивать ярлыки на Республику Абхазия и создавать ложное представление о работе Женевских международных дискуссий и о позициях их участников. В ходе заседания «отличился» и представитель Великобритании, который повторил традиционные обвинения в адрес Абхазии и крайне искаженно представил проблематику Женевских дискуссий.

В этой связи следует обратить особое внимание на упорное стремление друзей Грузии в ОБСЕ подменить обсуждение предметной работы в рамках Женевских дискуссий выдвижением абсурдных требований в адрес России. При этом о существовании народа Республики Абхазия, который в 2008 году мог стать следующей после народа Южной Осетии жертвой военной авантюры Грузии, представители западных стран знать не желают. Не возникает у них и желания принять тот факт, что именно Республика Абхазия выступает стороной конфликта с Грузией и именно с ней необходимо решать имеющиеся противоречия.

Вместо того, чтобы постепенно продвигаться по пути обеспечения безопасности Абхазии и Южной Осетии, что полностью соответствует повестке Женевских дискуссий, эти государства пытаются выставить Россию стороной конфликта и принудить ее к выполнению некоего «соглашения о прекращения огня», по которому Россия якобы должна «вывести войска из Грузии».

Между тем хорошо известно, что Российская Федерация, во исполнение 5-го пункта «Шести принципов урегулирования», согласованных Президентами РФ и Франции 12 августе 2008 г., в том же 2008 году вывела свои войска из Грузии. Размещение воинских и пограничных контингентов России в Абхазии, как и в Южной Осетии, было осуществлено после признания независимости республик, на основе двусторонних соглашений Москвы с Сухумом и Цхинвалом, что соответствует нормам и принципам международного права. Именно это обстоятельство опровергает утверждения Грузии и ее партнеров об «оккупации грузинских территорий» и делает абсурдными попытки представить Россию в качестве стороны конфликта.

Необходимо отдавать себе ясный отчет в том, что подобные попытки подмены понятий и смещения акцентов в работе Женевских дискуссий только подрывают результативность данного международного форума и снижают готовность сторон к достижению ожидаемого результата.

Республика Абхазия призывает Сопредседателей и участников Международных Женевских дискуссий сосредоточить основное внимание на реализации ключевого положения повестки – обсуждении путей обеспечения прочной безопасности Абхазии путем заключения документа о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.