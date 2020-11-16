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Абхазия Информ

ПО СВОДКАМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 16 ноября 2020 15:33
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ПО СВОДКАМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Сухум. 16 ноября 2020. Абхазия-Информ. В отношении жителя Гудаутского района Джения Дамея Дауровича 1998 г.р. возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотического вещества.

Шприц с инъекционным раствором «метадон» сотрудники милиции изъяли у гражданина Джения при личном досмотре. Последний был задержан в результате проведенных оперативных мероприятий в г. Сухум уголовным розыском 1-го отдела милиции совместно с дорожно-патрульной службой отдела Госавтоинспекции столичного управления внутренних дел. Расследование проводит группа дознания УВД по г. Сухум.

***

Соединены в одно производство и приняты к расследованию органом предварительного следствия ОВД Очамчырского района два уголовных дела, возбужденных в отношении Гурцкая Аслана Радиковича 1998 г.р., жителя с. Араду.

У гражданина Гурцкая сотрудниками уголовного розыска Гулрыпшского райотдела совместно с ОУР отдела милиции поселка Дранда того же РОВД при личном досмотре в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, изъято незаконно хранимое при себе наркотическое вещество «марихуана».

В ходе дальнейших оперативных мероприятий в отношении ранее задержанного лица было произведено обследование домовладения по месту жительства последнего. Аналогичное наркотическое вещество в крупном размере сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Очамчырскому району изъяли в подсобном помещении. Расследование продолжается.

***

По ч.2 ст. 155 УК РА группой дознания Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело в отношении Кварчелия Даура Беслановиа 1990 г.р., жителя г. Сухум. Гр. Кварчелия подозревается в хищении чужого имущества, имевшего место 10 ноября в с. Псырцха Гудаутского района, когда на тот момент неизвестный примерено в 19.00 часов путем свободного доступа совершил кражу сотового телефона из автомобиля потерпевшего.

Принятыми оперативными мерами на посту ГАИ «Бомбора» была остановлена а/м «Mitsubishi» под управлением Даура Кварчелия, у которого в ходе личного досмотра и был изъят похищенный телефон. Кварчелия Д.Б. в содеянном сознался и водворён в ИВС. В отношении последнего будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 16 ноября 2020 15:41

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