ПО СВОДКАМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ
Сухум. 16 ноября 2020. Абхазия-Информ. В отношении жителя Гудаутского района Джения Дамея Дауровича 1998 г.р. возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотического вещества.
Шприц с инъекционным раствором «метадон» сотрудники милиции изъяли у гражданина Джения при личном досмотре. Последний был задержан в результате проведенных оперативных мероприятий в г. Сухум уголовным розыском 1-го отдела милиции совместно с дорожно-патрульной службой отдела Госавтоинспекции столичного управления внутренних дел. Расследование проводит группа дознания УВД по г. Сухум.
***
Соединены в одно производство и приняты к расследованию органом предварительного следствия ОВД Очамчырского района два уголовных дела, возбужденных в отношении Гурцкая Аслана Радиковича 1998 г.р., жителя с. Араду.
У гражданина Гурцкая сотрудниками уголовного розыска Гулрыпшского райотдела совместно с ОУР отдела милиции поселка Дранда того же РОВД при личном досмотре в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, изъято незаконно хранимое при себе наркотическое вещество «марихуана».
В ходе дальнейших оперативных мероприятий в отношении ранее задержанного лица было произведено обследование домовладения по месту жительства последнего. Аналогичное наркотическое вещество в крупном размере сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Очамчырскому району изъяли в подсобном помещении. Расследование продолжается.
***
По ч.2 ст. 155 УК РА группой дознания Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело в отношении Кварчелия Даура Беслановиа 1990 г.р., жителя г. Сухум. Гр. Кварчелия подозревается в хищении чужого имущества, имевшего место 10 ноября в с. Псырцха Гудаутского района, когда на тот момент неизвестный примерено в 19.00 часов путем свободного доступа совершил кражу сотового телефона из автомобиля потерпевшего.
Принятыми оперативными мерами на посту ГАИ «Бомбора» была остановлена а/м «Mitsubishi» под управлением Даура Кварчелия, у которого в ходе личного досмотра и был изъят похищенный телефон. Кварчелия Д.Б. в содеянном сознался и водворён в ИВС. В отношении последнего будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
Последнее от Super User
- КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ В СВЯЗИ ПРОШЕДШИМ ЗАСЕДАНИЕМ ПОСТОЯННОГО СОВЕТА ОБСЕ
- ГТК АБХАЗИИ: О ПОРЯДКЕ ВВОЗА ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ В РФ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
- 14 НОЯБРЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРОЕЗД С НОВОГО РАЙОНА НА МАЯК
- РУП «АБХАЗПРОДЭКСПОРТ» ОПТОВО ЗАКУПАЕТ ФЕЙХОА У НАСЕЛЕНИЯ
- ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 41 ЧЕЛОВЕКА