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Абхазия Информ

БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ ТЕПЕРЬ И В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 16 ноября 2020 15:50
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БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ ТЕПЕРЬ И В АБХАЗИИ

Сухум. 16 ноября 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники милиции задержали семейную пару, которая подозревается в совершении мошенничества в крупном размере. https://www.youtube.com/watch?v=dBvcpv40HbY&feature=emb_logo

Завязка истории обыденна и в чем-то банальна. Гражданин в одной из социальных сетей познакомился с девушкой. Но другом конце сервиса находились люди, цель которых была поживиться и, получив компрометирующую информацию, они принялись шантажировать мужчину.

Чтобы жертва не догадалась о том, кто именно его шантажирует, предприимчивые злоумышленники, которыми оказались 40-летняя Ирэн Сангулия и ее 34-летний супруг Рудольф Базба сами вызвались помочь. Они предложили мужчине услуги несуществующих хакеров, которые якобы должны были удалить всю информацию последнего из сети интернет. И для выполнения указанных действий им потребуется денежное вознаграждение в размере 120 тысяч рублей.

Уже позже, заподозрив, что вышеуказанные лица вводят его в заблуждение и обманным путем хотят завладеть денежными средствами, мужчина обратился с заявлением в милицию.

Как прокомментировала следователь СО УВД по г. Сухум Альвина Джелия, понимая серьезность сложившейся ситуации и необходимость незамедлительного оперативного реагирования, была создана совместная группа Управления уголовного розыска МВД РА и уголовного розыска УВД столицы.

За короткое время были проведены более десяти оперативно-розыскных мероприятий от установления лиц совершивших и продолжавших совершать преступления в отношении заявителя, до их задержания. После установления причастных лиц и получения согласия заявителя, был подготовлен ряд оперативных мероприятий связанных со сбором доказательственной базы вины последних, с возможностью их использования следственными органами в процессе расследования и в суде.

Сотрудники милиции разработали схему операции по задержанию подозреваемых в момент передачи денег, для чего негласно оцепили четыре квартала в центре столицы, которые контролировали сотрудники уголовного розыска МВД и УВД по городу Сухум. В назначенное время в указанном месте с мужчиной встретились Сангулия и Базба, которым он передал 80 тысяч рублей.

Также сотрудники милиции осмотрели место проживания семейной пары, где обнаружили денежные средства в крупном размере и несколько сотовых телефонов. Ирэн Сангулия и Рудольф Базба полностью признали свою вину.

В Следственный отдел УВД по городу Сухум поступил материал по факту проверки сообщения о преступлении. После изучения указанного материала было приятно решение о возбуждении уголовного дела в отношении Базба Р.Г. и Сангулия И.В. по признакам состава преступления предусмотренного частью 3 статьи 156 УК РА – мошенничество совершенное в крупном размере.

В настоящее время в отношении Сангулия И.В. судом города Сухум избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц. Базба Р.Г. продлен срок задержания до 72 часов, после чего будет решен вопрос избрания ему меры пресечения. Ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечение в виде заключения под стражу уже передано в суд.

В отношении Ирэн Сангулия и Рудольфа Базба из расследуемого уголовного дела выделено еще два материала доследственной проверки по аналогичным деяниям. Следствие продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 16 ноября 2020 15:56

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