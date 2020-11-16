КРОВАВАЯ СВАДЬБА» В СМОЛЕНСКЕ

«Второй день убеждаемся в том, что к нам приехали прекрасные актеры. И в руках хороших режиссеров они могут все, могут творить чудеса. Говорить после «Кровавой свадьбы» не хочется. Чувства поднялись изнутри. Когда все просто, разложил по полкам и дал комментарий, а после этого спектакля хочется помолчать. Спектакль будет обдумываться долго. Я прихожу в театр не только, чтобы меня развлекали, а для того, чтобы меня заставили взволноваться и подумать о чем-то серьезном. Именно таких спектаклей не хватает мне в нашем театре. «Кровавая свадьба» – тот вариант, когда режиссер ставит спектакль не для того, чтобы понравится зрителю, он сам видит что-то особое и подтягивает нас к себе. Чувствуется, что режиссер говорил о чем-то очень личном, чему невозможно не сопереживать. Не ожидала, что будут такие глубокие впечатления от выступления театра из Абхазии. Спасибо судьбе за то, что их занесло к нам в Смоленск», – со слезами на глазах сказала зрительница.

Другая зрительница нашла в себе силы и смелость поделиться сокровенными мыслями, на которые натолкнула постановка Марии Романовой.

«Режиссура, игра актеров, красивый свет, музыкальное оформление – все вместе действует, как выстрел в упор, в сердце, несколько раз ловила себя на тахикардии, успокаивала себя мысленно, возвращала в реальность, говорила себе – это же всего лишь игра. Но как показал театр из Абхазии – игры бывают разные. Перевернули душу наизнанку. После этого спектакля начинаешь ненавидеть мужчин, кто не ответил взаимностью, в кого долгое время была влюблена. Что очень странно, ведь в спектакле погибают мужчины, казалось бы, должна вызывать сочувствие именно их судьба. Но нет! Женщины здесь главные – Невеста, Мать и Смерть. Меня задела именно история любви Смерти и Луны – тема невозможности любви, несбыточных мечтаний и желаний», – поделилась Анна Кедрина.

Театралы Смоленска, которые посещают спектакли и других гастролирующих театров, признаются, что поражены уровнем Государственного русского театра драмы им. Ф.Искандера.

«На уровне наших столичных театров. Удивлены, даже приятно поражены. Ребята играют на очень высоком профессиональном уровне. Вчера смеялся до слез, а сегодня пострадал до слез. Очень хорошо переданы эмоции. Даже столичных артистов, когда к нам приезжают, не слышно, о чем они говорят со сцены. А у ваших очень четкая речь и дикция, все понятно. И вокал такой хороший у актеров», – поделилась семья Макуриных.

По признанию сотрудницы Смоленского театра Татьяны Смирновой, коллеги изначально немного скептически относились к гастролям театра из Абхазии, так как у них часто выступают столичные театры.

«Агитировали, чтобы покупали билеты. Но после вчерашней комедии, сегодня и народу больше пришло, передает же публика друг другу. Слух пошел сразу, что хороший театр приехал. Чего я только не видела за годы работы в театре, но вчера так хохотала на «Кьоджинских перепалках», что пришла домой и уснуть не могла. Зашла на сайт и прочитала, что театру всего сорок лет, молодой театр, нашему больше трехсот лет. Мы все не ожидали такого уровня игры актеров и спектаклей», – сказала она.

«Недавно я посмотрел четыре спектакля режиссера Юрия Бутусова в Санкт-Петербурге в театре имени Ленсовета. Мне кажется, режиссер «Кровавой свадьбы» его ученица. В той же эстетике поставлен спектакль. Здорово играют актеры, впечатления самые лучшие остались. Настроение прекрасное, что провели пятничный вечер с абхазским театром», – сказал Андрей Чехиров.

«Замечательный театр. Вчера было до колик смешно на «Кьоджинских перепалках», сегодня несколько грустно, но впечатления глубокие. Молодчины, и режиссеры, и актеры. Так что приезжайте, мы вас полюбили, будем ждать неоднократно», – сказала Ольга Курцева.

«Я люблю смоленских актеров, ходила и на спектакли разных приезжих трупп, но артисты из Абхазии меня очень задели. А «Кровавая свадьба» как «Ромео и Джульетта» по-испански. Нетривиальный спектакль. Такого не видела никогда», – заметила Нина Насвет.

Гастроли – это всегда не только апробация профессионального уровня актеров перед новой публикой, но и проверка всех служб театра на слаженность в работе. Размер сцены и технические возможности Смоленского театра отличаются от русдрамовских. Коллективу Театра Искандера во главе с гендиректором Ираклием Хинтба пришлось работать в авральном режиме, чтобы показать спектакль в его неизменном виде. Особенно пришлось потрудиться над световым оформлением «Кровавой свадьбы».

«Собирали свет буквально «на коленке». Спектакль технически сложный, в нем виртуозный свет лауреата «Золотой маски» Дениса Солнцева. Мы с Марией Романовой не спали полночи, а потом еще с раннего утра занимались светом и решением других технических вопросов. Усталость неимоверная, но результат того стоил! Свет получился! – с казал Хинтба. – Репетицию закончили в 18.55. И актеры наши буквально прорвались в космос. Все были хороши, всех люблю! Лучшие! Отмечу сегодня Османа Абухба. И вообще, скажу вам честно: «Кровавая свадьба» - выдающийся спектакль. И это не бахвальство, это правда. Столько восторженных отзывов зрителей!».

Гендиректор РУСДРАМа выразил благодарность программе «Большие гастроли» «за счастье быть частью большого гастрольного движения, за возможности, за опыт».

Гастрольные показы спектаклей Государственного русского театра драмы им. Ф.Искандера проходили в Смоленске 12 и 13 ноября.

Амра Амичба, редактор pr-отдела театра.