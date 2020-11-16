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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ВАЛИДА АЛЬ-МУАЛЛЕМА

Новости Понедельник, 16 ноября 2020 17:33
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АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ВАЛИДА АЛЬ-МУАЛЛЕМА

Сухум. 16 ноября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания направил телеграмму соболезнования на имя Президента Сирии Башара  аль-Асада в связи с кончиной  вице-премьера, министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валида аль-Муаллема. В телеграмме соболезнования отмечается:

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и всему сирийскому народу в связи со скоропостижной кончиной заместителя Председателя Совета министров, министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валида аль-Муаллема.

Жизненный путь Валида аль-Муаллема являлся ярким примером преданного служения интересам Родины. В Республике Абхазия высоко ценили дружбу господина Муаллема и известие об этой невосполнимой утрате было воспринято с глубокой печалью.

Валид аль-Муаллем навсегда останется в нашей памяти истинным другом и самоотверженным политиком.

В этот тяжелый час народ и руководство Республики Абхазия скорбит вместе с Вами.

С уважением, Аслан Бжания,

Президент Республики Абхазия 

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

 

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 16 ноября 2020 17:39

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