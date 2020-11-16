 

В мире

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Путин: Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление,…
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
ноября 07 2020
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СИТУАЦИИ С «МАЙНИНГОМ» ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Новости Понедельник, 16 ноября 2020 17:41
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СИТУАЦИИ С «МАЙНИНГОМ» ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 16 ноября 2020. Абхазия-Информ. Ряд оппозиционных партий и движений выступили с заявлением по ситуации с «майнингом» в Абхазии.

В документе говорится:

В последнее время перед нашим государством возникли новые проблемы. Наиболее острой и опасной для здоровья нации стала пандемия коронавируса. Непринятые своевременно жесткие ограничительные меры, несогласованность госведомств при принятии решений, как, например, в случае с введением карантина в школах и его срочной отмены, абсурдное решение, вынудившее пожилых и больных людей отказаться от услуг банкоматов и получать свои пенсии в живой очереди, простаивая в них часами и т.д. Все эти и другие многочисленные упущения и просчеты руководства республики только лишь усугубили и так непростую ситуацию, приведя к неутешительной статистике – только официально более 60 граждан Абхазии умерли от коронавируса.

В этой непростой обстановке, когда сотням наших граждан рекомендовано проходить лечение в домашних условиях, властью принимается еще одно противоречивое решение - легализация деятельности по добыче криптовалют. Одновременно, вводится график, так называемых, веерных отключений электроэнергии, и уже с начала ноября, чего не было никогда прежде, люди вынуждены часами сидеть без тепла и света.

Мотив данного решения весьма сомнителен - увеличение госбюджета при соблюдении «майнерами» налоговой дисциплины. Однако, уже всем очевидно, что такие полумеры не изменят ситуацию кардинально.

Стало известно, что на легализацию пошли не больше 20% всех «майнеров» в стране. В то же время, власть даже неспособна выявить все «майнинговые фермы» на государственных объектах! Есть достаточно оснований полагать, что к «майнинговому теневому» бизнесу причастны чиновники разных уровней и их приближенные. Таким образом, складывается ситуация, когда к данному «бизнесу» допущены «избранные», которые посредством обворовывания государственной электроэнергии увеличивают личный капитал.

Между тем, перегрузка энергосетей, и без того находящихся в плачевном состоянии, приводит к частым авариям, выводит из строя трансформаторы и подстанции. Из-за резких и частых перепадов напряжения в домах перегорает бытовая техника и иные электроприборы. При таком неорганизованном подходе к проблеме можно ожидать и более худшего развития сценария. Как известно, правительство Абхазии обратилось к Российской Федерации об обеспечении перетока электроэнергии. Цена, которую будет платить Абхазия за каждый киловатт электроэнергии, в несколько раз выше установленной в республике. Таким образом, отдельные личности и группы людей будут зарабатывать, эксплуатируя государственные энергомощности и создавая коррупционные схемы, а Абхазия будет покупать электроэнергию у России за счет госбюджета. Все это может привести нашу страну к крайне тяжелому положению и в очередной раз вгонит нас всех в непосильные долги.

В связи со всем вышеизложенным, объединенная оппозиция обращается к руководству страны с требованием принять жесткие меры по пресечению незаконной деятельности по добыче криптовалют, наносящих огромный ущерб энергосистеме Абхазии и усугубляющей тяжелое положение наших граждан.

Председатель АРУАА Гулия Т.Л.

Председатель РПП «ФНЕА» Барциц А.Ч.

Председатель ПП «Апсны» Габния В.В.

Председатель АНД Ардзинба А.А.



Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 16 ноября 2020 17:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ВАЛИДА АЛЬ-МУАЛЛЕМА ПРОЕЗД В КАМАНЫ БУДЕТ ОГРАНИЧЕН НА МЕСЯЦ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.