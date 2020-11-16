ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СИТУАЦИИ С «МАЙНИНГОМ» ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

В последнее время перед нашим государством возникли новые проблемы. Наиболее острой и опасной для здоровья нации стала пандемия коронавируса. Непринятые своевременно жесткие ограничительные меры, несогласованность госведомств при принятии решений, как, например, в случае с введением карантина в школах и его срочной отмены, абсурдное решение, вынудившее пожилых и больных людей отказаться от услуг банкоматов и получать свои пенсии в живой очереди, простаивая в них часами и т.д. Все эти и другие многочисленные упущения и просчеты руководства республики только лишь усугубили и так непростую ситуацию, приведя к неутешительной статистике – только официально более 60 граждан Абхазии умерли от коронавируса.

В этой непростой обстановке, когда сотням наших граждан рекомендовано проходить лечение в домашних условиях, властью принимается еще одно противоречивое решение - легализация деятельности по добыче криптовалют. Одновременно, вводится график, так называемых, веерных отключений электроэнергии, и уже с начала ноября, чего не было никогда прежде, люди вынуждены часами сидеть без тепла и света.

Мотив данного решения весьма сомнителен - увеличение госбюджета при соблюдении «майнерами» налоговой дисциплины. Однако, уже всем очевидно, что такие полумеры не изменят ситуацию кардинально.

Стало известно, что на легализацию пошли не больше 20% всех «майнеров» в стране. В то же время, власть даже неспособна выявить все «майнинговые фермы» на государственных объектах! Есть достаточно оснований полагать, что к «майнинговому теневому» бизнесу причастны чиновники разных уровней и их приближенные. Таким образом, складывается ситуация, когда к данному «бизнесу» допущены «избранные», которые посредством обворовывания государственной электроэнергии увеличивают личный капитал.

Между тем, перегрузка энергосетей, и без того находящихся в плачевном состоянии, приводит к частым авариям, выводит из строя трансформаторы и подстанции. Из-за резких и частых перепадов напряжения в домах перегорает бытовая техника и иные электроприборы. При таком неорганизованном подходе к проблеме можно ожидать и более худшего развития сценария. Как известно, правительство Абхазии обратилось к Российской Федерации об обеспечении перетока электроэнергии. Цена, которую будет платить Абхазия за каждый киловатт электроэнергии, в несколько раз выше установленной в республике. Таким образом, отдельные личности и группы людей будут зарабатывать, эксплуатируя государственные энергомощности и создавая коррупционные схемы, а Абхазия будет покупать электроэнергию у России за счет госбюджета. Все это может привести нашу страну к крайне тяжелому положению и в очередной раз вгонит нас всех в непосильные долги.

В связи со всем вышеизложенным, объединенная оппозиция обращается к руководству страны с требованием принять жесткие меры по пресечению незаконной деятельности по добыче криптовалют, наносящих огромный ущерб энергосистеме Абхазии и усугубляющей тяжелое положение наших граждан.

Председатель АРУАА Гулия Т.Л.

Председатель РПП «ФНЕА» Барциц А.Ч.

Председатель ПП «Апсны» Габния В.В.

Председатель АНД Ардзинба А.А.





