РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ОТКЛЮЧАЕТ НЕЗАКОННО ПОДКЛЮЧЕННЫЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ
Сухум. 16 ноября 2020.Абхазия-Информ. В ходе рейдовых мероприятий сегодня сотрудники «Черноморэнерго» отключили незаконно подключённые мощности (майнинг-фермы): в Гагрском районе – 500 кВт, в Ткуарчалском районе – 600 кВт. В Очамчырском районе в селе Члоу – 600 кВт, Арасадзыхь – 200 кВт, вселах Пакуашь и Река – 700 кВт, в Сухумском районе в селе Ачадара – 720 кВ. Об этом сообщает РУП «Черноморэнерго» на своей странице в соцсети Фейсбук.
С 15 ноября в Абхазии из-за перегрузок вызванных нелегальным мйнингом, в энергосистеме республики введены временные веерные отключения.
С 21 октября в Абхазии введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалюты.
С 21октября абхазские таможенники задержали на КПП Псоу 2 143 единицы техники для добычи биткоинов, завозимой из РФ.
Минэкономики РА включило в национальный реестр более 60 майнинг-центров. Работа по выявлению незаконных майнинг-ферм продолжается.