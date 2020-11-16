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Абхазия Информ

РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ОТКЛЮЧАЕТ НЕЗАКОННО ПОДКЛЮЧЕННЫЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Новости Понедельник, 16 ноября 2020 21:44
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РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ОТКЛЮЧАЕТ НЕЗАКОННО ПОДКЛЮЧЕННЫЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Сухум. 16 ноября 2020.Абхазия-Информ.  В ходе рейдовых мероприятий сегодня сотрудники «Черноморэнерго» отключили незаконно подключённые мощности (майнинг-фермы): в Гагрском районе – 500 кВт, в Ткуарчалском районе – 600 кВт. В  Очамчырском районе в  селе Члоу – 600 кВт, Арасадзыхь – 200 кВт, вселах Пакуашь и  Река – 700 кВт, в Сухумском районе в селе Ачадара – 720 кВ. Об этом сообщает РУП «Черноморэнерго» на своей странице в соцсети Фейсбук.

С 15 ноября в Абхазии из-за перегрузок вызванных нелегальным мйнингом, в энергосистеме республики введены временные веерные отключения.

С 21 октября в Абхазии введен  двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалюты.

С  21октября абхазские таможенники задержали на КПП Псоу  2 143 единицы техники для добычи биткоинов, завозимой из РФ.

Минэкономики РА включило в национальный реестр более 60 майнинг-центров. Работа по выявлению незаконных майнинг-ферм продолжается.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 16 ноября 2020 21:54

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