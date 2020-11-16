РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ОТКЛЮЧАЕТ НЕЗАКОННО ПОДКЛЮЧЕННЫЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Сухум. 16 ноября 2020.Абхазия-Информ. В ходе рейдовых мероприятий сегодня сотрудники «Черноморэнерго» отключили незаконно подключённые мощности (майнинг-фермы): в Гагрском районе – 500 кВт, в Ткуарчалском районе – 600 кВт. В Очамчырском районе в селе Члоу – 600 кВт, Арасадзыхь – 200 кВт, вселах Пакуашь и Река – 700 кВт, в Сухумском районе в селе Ачадара – 720 кВ. Об этом сообщает РУП «Черноморэнерго» на своей странице в соцсети Фейсбук.