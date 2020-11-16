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Абхазия Информ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

Новости Понедельник, 16 ноября 2020 21:58
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В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

Сухум. 16 ноября 2020.Абхазия-Информ.  В Министерстве сельского хозяйства прошло рабочее совещание в рамках подготовки к шестой сессии российско-абхазской комиссии по рыбному хозяйству под председательством первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа. 

В совещании также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РА – А. Сарибекян, директор научно исследовательского института экологии АНА – Р. Дбар. начальник отдела рыбной отрасли аппарата Министерства сельского хозяйства – Д. Гадлия. 

Особое внимание на совещании было уделено принятию новых правил рыболовства в Абхазии, а также обсуждался вопрос о назначении руководителя и заместителя руководителя абхазской делегации. 

Согласно ранее достигнутым договоренностям шестая сессия российско-абхазской комиссии по рыбному хозяйству должна была проходить в Ростове-на-Дону, но в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, принято решение провести мероприятие в онлайн режиме. 

 

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