В КМ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С COVID-2019

Сухум. 16 ноября 2020.Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл совещание по вопросам реализации мероприятий по предотвращению распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19. Они вошли в решение сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, подписанное Александром Анкваб и вице-премьером Российской Федерации Маратом Хуснуллиным 9 ноября 2020 года.

В работе совещания приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, главный санитарный врач республики Людмила Скорик и директор РУП «Абхазфармация» Рустам Адлейба.

В рамках межведомственного сотрудничества утверждён перечень мероприятий, определены центральные органы государственного управления республики, ответственные за реализацию мероприятий, рассчитаны затраты, проведена детализация смет.

Согласно решению сопредседателей Межправкомиссии источником финансирования станут невостребованные средства российской финансовой помощи за 2020 год.

Об этапах реализации каждого мероприятия и общем объёме необходимого финансирования рассказала Кристина Озган.

«Нами был подготовлен перечень наиболее приоритетных мероприятий по борьбе с инфекцией. В реестр вошло приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, передвижных рентгенодиагностических цифровых установок, медикаментов, средств индивидуальной защиты и расходных материалов на 75 календарных дней, оснащение двух ПЦР-линий для диагностики SARS-cov-2, обеспечение централизованной подачи кислорода в основной корпус Гудаутского COVID-госпиталя. Кроме того, в список включена оплата труда медработников и иных работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, в обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности. Общий объем заложенных средств составляет 152 млн 700 тыс. рублей», – сказала вице-премьер.

По словам Владимира Делба, список мероприятий формировался на основании потребностей до конца 2020 года. При необходимости возможность реализации подобных мер будет рассмотрена и на будущий год.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия дополнил, что ведомством уже осуществляется работа по заключению контрактов на поставку оборудования и медикаментов. Он также сообщил, что совместно с РУП «Абхазфармация» детально проработан список препаратов и медицинских изделий, в том числе средств индивидуальной защиты.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик добавила, что весь список мероприятий необходим и своевременен.

«Реализация этих мероприятий позволит улучшить качество оказываемых медицинских услуг больным коронавирусом. В частности, приобретение двух дополнительных комплектов оборудования для ПЦР-диагностики запланировано для того, чтобы стало возможном проводить исследования на выявление коронавирусной инфекции в Очамчырском и Гагрском районах. Это снимет нагрузку со столичной лаборатории и позволит ей проводить исследования в более краткие сроки», – констатировала Скорик.

В завершение встречи премьер-министр поручил главам ответственных ведомств завершить подготовку необходимой документации, отметив, что мероприятия должны быть реализованы качественно и своевременно – до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба КМ Абхазии.