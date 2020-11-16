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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 5099 ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 16 ноября 2020 22:24
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 5099 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 16 ноября 2020.Абхазия-Информ.  За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 208 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 человек,  у 84 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжёлом состоянии 31 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 4 человека.

В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 32 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.   Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек. 

В мобильном госпитале скончался пациент 1943 года рождения, у него была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Мужчина получал необходимую медицинскую помощь, но несмотря на это, умер ночью 15 ноября от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5099 человек. 62 летальных случая. Выздоровели 3470. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 16 ноября 2020 22:29

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