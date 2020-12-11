ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТМЕНЕНЫ, КРОМЕ АБОНЕНТОВ ПОДСТАНЦИЙ ПС 2СУХУМ-1» И « СУХУМ-2»

Cухум. 11 декабря 2020. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что сегодня в 21:28 получен переток электроэнергии из Российской Федерации. Технически, приём электроэнергии стал возможен, благодаря слаженной работы соответствующих служб РУП «Черноморэнерго».

Приказом N 193 от 11.12.2020 г. генерального директора РУП Черноморэнерго, на основании решения Совета директоров и с учётом проводимых мероприятий по снижению нагрузок в результате отключения незаконных потребителей, а также перетоку электроэнергии, временные ограничения, введённые на территории Республики Абхазия, кроме потребителей ПС Сухум-1 и ПС Сухум-2, ОТМЕНЕНЫ. Работы по выявлению и отключению незаконных потребителей продолжается. Принимаются самые жёсткие меры.

Ограничения для потребителей ПС Сухум-1 и ПС Сухум-2 сохранятся, до полноценного ввода подстанции ПС Сухум-1 в строй. Работы на ПС Сухум-1 будут продолжаться в круглосуточном режиме до завершения.

РУП благодарит граждан за терпение и понимание.

Об этом сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго».