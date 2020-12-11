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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН: ИЗ РОССИИ ПОЛУЧЕН ПЕРЕТОК

Новости Пятница, 11 декабря 2020 22:35
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КРИСТИНА ОЗГАН: ИЗ РОССИИ ПОЛУЧЕН ПЕРЕТОК

Cухум. 11 декабря 2020. Абхазия-Информ. В целях обеспечения Республики Абхазия электроэнергией в виду образовавшегося дефицита в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище абхазской стороной совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации проведены все необходимые согласования по объемам и срокам осуществления поставок электроэнергии из Российской Федерации.

В результате проведенных переговоров, с сегодняшнего дня абхазская энергосистема начинает получать электроэнергию из Российской Федерации.

Ситуация по обеспечению энергоснабжения Сухума будет стабилизирована после завершения всех необходимых работ на ПС «Сухум1».

В целях реализации мер, направленных на снижение повышенных нагрузок на энергосистему в зимний период и в связи с тем, что обеспечение электроэнергией республики будет осуществляться за счет поставок из Российской Федерации Правительством введен запрет на потребление электроэнергии потребителями, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют до 1 июня 2021 года. Введение таких ограничений было предусмотрено соответствующим решением Правительства, принятым в сентябре текущего года. Мероприятия по недопущению несанкционированного потребления электроэнергии будут проводится на постоянной основе.

https://www.youtube.com/watch?v=vNZ4yRqyVYU&feature=emb_logo

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.

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