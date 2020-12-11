ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 119 ЧЕЛОВЕК

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 90 человек, у 76 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 11 декабря 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 537 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них.

В Гудаутском госпитале скончалась пациентка 62 лет с диагнозом – «новая коронавирусная инфекция» и «двусторонняя полисегментарная пневмония». Несмотря на всю проводимую терапию, пациентка умерла 10 декабря от сердечно- сосудистой дыхательной недостаточности.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двоих пациентов тяжёлое, в Очамчырской ЦРБ - 25 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

В мобильном госпитале скончалась пациентка 1946 года рождения с диагнозом «коронавирусная инфекция тяжёлого течения» и "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония". Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, женщина умерла ночью 9 декабря.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7043 человека. 95 летальных случаев. Выздоровели 5126 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.