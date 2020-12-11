ОБРАЩЕНИЕ РОО ВЕТЕРАНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ «АРУАА»

Сухум. 11 декабря 2020. Абхазия-Информ. Республиканская общественная организация «Аруаа» выступила с обращением к народу и парламенту Абхазии. В документе есть призыв к депутатам парламента срочно собраться на внеочередное заседание для обсуждения подписанной на днях главой государства «Концепция внешней политики Республики Абхазия» и принять по ней решение. Ниже полный текст обращения.

4 декабря 2020 г. президентом страны в тиши своего кабинета была утверждена «Концепция внешней политики Республики Абхазия». Пункт 2.3 документа гласит: «Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным».

Мы хотим спросить министра иностранных дел: какой вопрос он не может поднять и обсудить в рамках Женевских дискуссий? Таких вопросов нет, как в политической, так и в гуманитарной плоскости! Фактически данный пункт, в случае его реализации, отодвинет на второй план Женевские дискуссии, проходящие согласно договоренностям Саркози-Медведева. Таким образом руководство Абхазии собственноручно понижает статус переговорного процесса, так как пока в Грузии действует закон «Об оккупированных территориях» с нами напрямую, и на равных, никто говорить не будет. В тоже время мы лишимся международных посредников и высокого статуса переговорного процесса, как это происходит в Женеве, если выходим на прямые переговоры с Грузией.

Такой подход возвращает нас формально к периоду до августа 2008 года, когда Абхазия не имела международного признания России и других стран. Грузию такие переговоры ни к чему не обязывают. Понижение статуса переговоров ниже формата определенного президентами России и Франции, в плоскость «междусобойчика», полностью в интересах грузинской стороны.

В связи с этим хотим спросить: кто дал право МИДу и президенту решать судьбу народа в каких-то формальных переговорах? Вы также не учли, что данный пункт Концепции полностью исключает из переговорного процесса нашего единственного стратегического союзника – Россию. И это, происходит после известных событии в Арцахе.

Вы не майнинги легализуете и губите энергетику страны, вы можете погубить своими играми во внестатусные переговоры все, что было завоевано нашим народом!

Вы согласовали свое решение с парламентом страны, да и с Российской Федерацией в рамках наших международных соглашений о координации внешней политики?

Хотим напомнить, что по инициативе «Аруаа» в августе этого года в парламенте страны прошли слушания по вопросам внешней политики, в которых принимали участие большинство общественно-политических объединений страны, депутатов парламента и руководство МИД. Все единогласно одобрили наше предложение -отразить во внешнеполитической доктрине или концепции необходимость обращения к Госдуме РФ и парламентам других стран о признании системного геноцида со стороны Грузии в отношении народа Абхазии в течение всего 20 века. Президент страны обещал встретиться с участниками слушаний, но в последний момент в связи с пандемией встречу перенесли. Мы так и не дождались встречи с главой государства, а тут узнаем, что Концепция принята…

Из всего этого становится понятно, с каким «уважением» относится наше руководство не только к нам, но и ко всей общественности.

Мы помним, как недавно бывшая оппозиция возмущалось по поводу обмена Лукава. То что происходит сейчас гораздо хуже! Мы просим президента страны и МИД незамедлительно провести консультации с оппозицией и экспертами и исключить из концепции второй абзац пункта 2.3.

Обращаемся к депутатам парламента с призывом срочно собраться на внеочередное заседание для обсуждения данной концепции и принять решение.

Также требуем, чтобы в концепции появился пункт о том, что Республика Абхазия обращается к Госдуме РФ и парламентам других стран, признавших независимость Абхазии, с просьбой признать СИСТЕМНЫЙ ГЕНОЦИД народа Абхазии со стороны Грузии, на протяжении всего 20 века. Южная Осетия обратилась уже с такой просьбой. А мы?

Также хотим напомнить, что Грузия приняла санкционный список "Отхозория-Татунашвили" и абхазская сторона в знак протеста вышла из переговоров по мерам безопасности проходившим в г.Гал. Вы знаете, что в этом списке военным преступником объявлен действующий министр обороны генерал В.Ануа?Так с кем, при таком отношении, вы собираетесь вести прямой диалог и без посредников?

Если до конца года в Концепцию не будут внесены предложенные нами поправки, мы оставляем за собой право обратиться к народу Абхазии и принять более решительные действия. Надеемся, что власть нас услышит и немедленно начнет консультации.

Принято Высшим Советом Аруаа

10.12.2020 г.