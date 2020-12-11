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Абхазия Информ

«ЕДИНАЯ АБХАЗИЯ» ПРИЗВАЛА «АРУАА» К ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ РАЗГОВОРУ ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

Новости Пятница, 11 декабря 2020 23:09
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«ЕДИНАЯ АБХАЗИЯ» ПРИЗВАЛА «АРУАА» К ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ РАЗГОВОРУ ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

Сухум. 11 декабря 2020. Абхазия-Информ. Политсовет Республиканской политической партии «Единая Абхазия» сделал заявление в ответ на обращение РОО «Аруаа».

«Мы призываем наших товарищей из «АРУАА» не подвергать огульной критике Концепцию, и приглашаем к заинтересованному разговору за закрытыми дверями о ее сущности и механизмах ее претворения в жизнь», – говорится в заявлении.

ххх

ЗАЯВЛЕНИЕ

Политсовет партии «Единая Абхазия» ознакомился с заявлением РОО «АРУАА», в котором подвергается критике Концепция внешней политики РА в той части, которая касается отношений с Грузией.

При всем уважении к нашим боевым товарищам из АРУАА мы не можем согласиться с их негативной оценкой п. 2.3. данной Концепции, предполагающей формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Республикой Грузия и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных женевских дискуссий не представляется возможным».

АРУАА обвиняет авторов Концепции в том, что они отменяют Женевский формат переговорного процесса. И тем самым понижают статус абхазской стороны как участника переговорного процесса.

Хотим заявить, что данный пункт Концепции никак не отменяет Женевский формат. Вопрос в другом.

Авторы заявления АРУАА игнорируют объективные вещи. Де-факто отношения между Абхазией и Грузией существуют. К ним относятся:

- приграничная торговля;

- вопросы совместного использования Ингур ГЭС;

- вопросы криминальной активности по обе стороны границы.

Для решения именно этих проблем необходимы иные механизмы решения вопросов. Об их актуальности говорит недавний случай в грузинском муниципалитете Самегрело-Земо-Сванети, где бандит ограбил банк и пытался скрыться в сторону нашей страны.

И еще один момент. Мы только что стали свидетелями военного поражения Армении в нагорно-карабахском конфликте. Это означает, что размораживание военных конфликтов в нашем регионе, казавшееся невозможным с 2008 года, вновь стало реальностью. В этой ситуации отсутствие многосторонних доверительных контактов может стать роковой для нашей страны.

В этой ситуации мы призываем наших товарищей из «АРУАА» не подвергать огульной критике Концепцию, и приглашаем к заинтересованному разговору за закрытыми дверями о ее сущности и механизмах ее претворения в жизнь.

Председатель РПП «Единая Абхазия» С.М. Шамба

11.12.2020 года

Прочитано 209 раз Последнее изменение Пятница, 11 декабря 2020 23:10

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