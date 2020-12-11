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Абхазия Информ

О 51-М РАУНДЕ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Новости Пятница, 11 декабря 2020 23:12
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О 51-М РАУНДЕ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 11 декабря 2020. Абхазия-Информ. 10-11 декабря 2020 года в Женеве состоялся 51-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Делегацию Абхазии возглавил заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба.

В ходе прошедшего раунда стороны продолжили обсуждение совместного устного заявления о неприменении силы как основного и наиболее актуального вопроса повестки Женевских дискуссий. Участники встречи высказались за продолжение поиска взаимоприемлемых формулировок в целях продвижения и достижения позитивной динамики в данном вопросе. К сожалению, деструктивная позиция грузинских участников, отказывающихся от согласования данного документа, на протяжении многих лет не позволяет продвинуться в вопросе согласования текста совместного устного заявления. В результате на очередном 51-м раунде МЖД также не удалось убедить грузинских участников в необходимости принятия данного документа.

Ситуация на грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границах всеми участниками Женевских дискуссий, кроме грузинской, была оценена как стабильная и контролируемая. 

Абхазская сторона обратила внимание участников дискуссий на продолжающиеся незаконные пресечения государственной границы по реке Ингур, которые приводят к многочисленным задержаниям.

Была подчеркнута общая заинтересованность в возобновлении работы МПРИ в городе Гал. Абхазская сторона выразила готовность и приверженность к возобновлению работы данного международного механизма при условии, что на повестке МПРИ будут обсуждаться конкретные вопросы представляющие взаимный интерес. 

Абхазской, российской и югоосетинской сторонами вновь была выражена обеспокоенность в связи с непрекращающимися попытками втягивания Грузии в НАТО, процессом интенсивной милитаризации Грузии посредством поддержки США и других стран альянса. Было подчёркнуто, что все эти действия создают угрозу миру и стабильности на Южном Кавказе. 

Абхазская делегация сообщила о ситуации распространения вируса COVID-19 в республике, охарактеризовав ее как стабильную и находящуюся под контролем правительства страны. В этой связи были выражены слова благородности в адрес делегации Российской Федерации за оказанную помощь, а также представителям международных организаций базирующихся на территории Республики Абхазия.

В рамках работы группы по гуманитарным вопросам состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам связанных со свободой передвижения, образования и других вопросов. 

Проведение следующего 52-го раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 23-24 марта 2021 года.

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