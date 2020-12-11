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Абхазия Информ

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ ОТМЕТИЛА НАСТУПЛЕНИЕ ХАНУКИ

Новости Пятница, 11 декабря 2020 23:48
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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ ОТМЕТИЛА НАСТУПЛЕНИЕ ХАНУКИ

Сухум. 11 декабря 2020. Абхазия-Информ. Еврейская община Абхазии отметила наступление Хануки или Праздник свечей (Праздник света) – одного из важных еврейских праздников, который отмечают в память о чуде, произошедшем в Израиле.

В связи с пандемией коронавируса и введенными ограничениями, было принято решение отметить праздник скромно, с небольшим количеством людей.

После зажжения свечей и прочтения традиционных для Хануки молитв, члены еврейской общины собрались за праздничным столом.

Вечер прошел весело, как это и присуще Празднику свечей.

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Праздник света начался 10 декабря с заходом солнца и продлится до 18 декабря.

История Хануки

Несмотря на то, что Хануку иногда называют еврейским Рождеством, это совершенно другой праздник.

Его история восходит к древним временам, когда Израиль находился под властью эллинистической Сирии. Династия Селевкидов, правившая в Сирии, начиная с 198 года до нашей эры, относилась к иноверцам снисходительно, но с приходом к власти Антиоха IV Эпифана (175-164) евреям стали запрещать изучать Тору и соблюдать еврейские традиции.

Чаша терпения еврейского народа переполнилась, когда захватчики разорили и разграбили главный храм в Иерусалиме, оставив евреев без святыни.

Вспыхнуло восстание. Оно длилось три года и завершилось победой еврейского народа. Свергнув захватчиков и освободив Иерусалимский храм, евреи смогли найти лишь один не оскверненный язычниками кувшинчик оливкового масла, необходимый для зажигания храмового светильника (меноры). Этого масла могло хватить лишь на сутки, но огонь в золотой меноре чудесным образом горел целых восемь дней.

Евреи за эти дни приготовили новые запасы масла и, очистив Храм от идолов, заново его освятили. В память об этом великом чуде мудрецы постановили, что восемь дней, начиная с 25 числа месяца Кислев, будут днями веселья в будущих поколениях.

В праздник, как постановили мудрецы, для публичного прославления чуда светильники будут зажигаться каждую ночь и будет возноситься благодарственная молитва. Праздник с тех незапамятных времен назвали Ханукой, что означает в переводе «освящение».

По традиции на Хануку в течение восьми дней в синагогах читают молитву «Галель», а в домах зажигают ханукию – особый восьмисвечник (ханукальную менору), в который наливают оливковое масло или просто зажигают свечи.

Большие ханукии ставят во дворах синагог, иногда даже на улицах и площадях.


Хануку называют и детским праздником. Во время праздника дети отдыхают, в то время как взрослые работают. Хотя женщинам запрещено работать все время, пока горят ханукии.

В праздник Хануку дети любят крутить «дрейдл» – четырехсторонний волчок. На каждой из сторон волчка нарисованы еврейские буквы: нун, гимел, хэй, шин – составляющие сокращение изречения: «Нес гадол хайя шам» (Чудо великое свершилось там). Именно так тайно изучали еврейские дети свой язык и Тору.

На Хануку детям принято дарить подарки, в том числе деньги, которые так и называются – ханукальные деньги.

Ханука праздник веселый. Издавна в эти дни устраивают щедрые застолья с многочисленными блюдами, которые сопровождают традиционными песнями, специально сложенными в честь праздника. В Хануку рассказывают о чудесах, совершенных Всевышним для евреев.

Блюда на Хануку готовят как сугубо национальные, так и общеизвестные, но по оригинальным рецептам.

Традиционным блюдом праздника являются пончики (суфганиет). С приближением Хануки в продаже появляется множество пончиков как с фруктовой, так и шоколадной начинкой. Пончики по традиции готовят на основе дрожжевого теста в большом количестве масла и  обязательно обильно посыпают сахарной пудрой.

Популярно на Хануку и блюдо латкес – обычные драники. Их готовят из тертого картофеля и жарят на растительном масле. Это блюдо напоминает о кувшинчике с маслом, который чудесным образом горел восемь дней.

Жареный хлеб с чесноком – блюдо, которым иудеи, проживающие в странах Европы, дополняют праздничное меню. В некоторых общинах готовят также крупы, жареные бобы и прочие блюда, где используется масло. Это напоминает об исторических событиях и чудесном очищении Храма.

Кроме того, в течение Хануки люди употребляют много молочных продуктов как способ почтить память о Юдифи. Юдифь спасла свою деревню от военачальника завоевательной сирийской армии, угостив его соленым сыром и вином. Согласно истории, когда он уснул, она обезглавила его его же мечом.Именно поэтому в дни Хануки популярны сырные латкес и сырники.

 

Прочитано 202 раз Последнее изменение Пятница, 11 декабря 2020 23:58

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