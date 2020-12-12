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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗУРАБИШВИЛИ

Новости Суббота, 12 декабря 2020 21:32
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КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗУРАБИШВИЛИ

Сухум. 12 декабря 2020. Абхазия-Информ. МИД Абхазии прокомментировал в выступление С. Зурабишвили в парламенте Грузии.  

«Выступая в парламенте президент Грузии С.Зурабишвили выступила с призывом к поиску новых подходов для сближения «с нашим абхазским и осетинским населением, проживающим в оккупированных регионах». По ее убеждению, Грузия должна «искать пути для сближения с народами оккупированных регионов – Абхазии и Южной Осетии».

По всей видимости, президент Грузии серьезно убеждена в том, что выступив в парламенте с призывом к поиску неких новых подходов для сближения с «абхазским населением» она приятно удивила как общественность своей страны, так и граждан Республики Абхазия. При этом остается загадкой, в чем же может быть новизна этих подходов и каким образом предполагается их реализовывать. На эту тему президент Грузии подробно высказываться не стала.

Вместе с тем риторика С. Зурабишвили не оставляет сомнений в том, что могут представлять собой такие новые подходы. Нам ясно дается понять, что имеется в виду исключительно «население оккупированных регионов». Видимо в представлении руководителей Грузии сближение может осуществляться только путем разного рода сомнительных программ, вроде «Шага к лучшему будущему», направленных на постепенную интеграцию Абхазии в состав Грузии. Однако ясное понимание существующих реалий должно было убедить Тбилиси в том, что такого рода подходы работать не будут.

Если бы в Грузии действительно появилась заинтересованность в том, чтобы продемонстрировать желание изменить прежнюю политику в отношении Абхазии, то новые подходы должны были бы прежде всего проявиться на практике, например на площадке Женевских дискуссий.

Но, как показал прошедший на днях 51-й раунд МЖД, к такому переосмыслению своей политики Грузия пока не готова. В противном случае грузинская сторона проявила бы более конструктивную позицию и не стала бы упорствовать в согласовании документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией.

Принятие такого документа стало бы реальным показателем качественных перемен в подходах Тбилиси к Республике Абхазия. Попытки же презентации различных гуманитарных программ для «населения оккупированных регионов» будут иметь лишь отрицательный эффект, еще больше отдаляя возможность равноправного доверительного диалога между Абхазией и Грузией.

Принимая во внимание вышеизложенное, призываем грузинскую сторону проявить необходимую гибкость и, ориентируясь на существующие политические реалии, предпринять шаги по созданию условий для согласования и последующего принятия документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией».

Прочитано 124 раз Последнее изменение Суббота, 12 декабря 2020 21:43

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