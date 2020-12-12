ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 7136 ЧЕЛОВЕК

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 96 человек, у 88 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 12 декабря 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 367 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них.

В Гудаутском госпитале скончался пациент 1949 года рождения. Мужчина был доставлен в госпиталь 5 декабря. Основной диагноз " коронавирусная инфекция тяжелого течения" также у него было выявлено осложнение основного заболевания " внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония". Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался 12 декабря.

В Гудаутском госпитале скончался пациент 1952 года рождения. Основной диагноз пациента "коронавирусная инфекция". Мужчина был доставлен в госпиталь 18 ноября, и получал необходимое лечение в полном объеме, но несмотря на это умер утром 12 декабря.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 51 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7136 человек. 97 летальных случаев. Выздоровели 5187 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.