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Абхазия Информ

ОТКЛЮЧЕНЫ 7000 ЕДИНИЦ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТ

Новости Понедельник, 14 декабря 2020 20:25
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ОТКЛЮЧЕНЫ 7000 ЕДИНИЦ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 14 декабря 2020. Абхазия-Информ. МВД Абхазии проводит широкий мониторинг деятельности объектов по добыче криптовалют. По указанию министра ВД Дмитрия Дбар сотрудники ответственных подразделений ведомства ежесуточно проводят рейдовые мероприятия в данном направлении.

За текущую неделю были отключены и опломбированы энергоисточники 19-ти так называемых майнинг-ферм, с устройствами для добычи криптовалют в количестве 6981 штук.

Чаще всего майнинг-фермы размещаются в частном секторе удаленных районов – в заброшенных домах, непригодных для жилья помещениях, которые переоборудованы в охраняемые территории, а так же просто в перевозных трейлерах. Более крупные установки размещены на недействующих длительное время промышленных объектах и в хозпомещениях коммерческих предприятий.

Часть предприимчивых владельцев майнинг-ферм оборудовали свои источники бизнеса автономными трансформаторами, но есть и те, кто подключались напрямую к энергосетям общественного пользования. Все эти объекты сотрудники МВД отключили, в ряде случаев отрезав несущие кабели от энергосистемы. При отключении действующих установок, а так же объектов, ранее осуществляющих деятельность по добыче криптовалют, составляются соответствующие акты, и в дальнейшем проводится контроль.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Понедельник, 14 декабря 2020 20:28

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