ОТКЛЮЧЕНЫ 7000 ЕДИНИЦ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТ

За текущую неделю были отключены и опломбированы энергоисточники 19-ти так называемых майнинг-ферм, с устройствами для добычи криптовалют в количестве 6981 штук.

Чаще всего майнинг-фермы размещаются в частном секторе удаленных районов – в заброшенных домах, непригодных для жилья помещениях, которые переоборудованы в охраняемые территории, а так же просто в перевозных трейлерах. Более крупные установки размещены на недействующих длительное время промышленных объектах и в хозпомещениях коммерческих предприятий.

Часть предприимчивых владельцев майнинг-ферм оборудовали свои источники бизнеса автономными трансформаторами, но есть и те, кто подключались напрямую к энергосетям общественного пользования. Все эти объекты сотрудники МВД отключили, в ряде случаев отрезав несущие кабели от энергосистемы. При отключении действующих установок, а так же объектов, ранее осуществляющих деятельность по добыче криптовалют, составляются соответствующие акты, и в дальнейшем проводится контроль.

Об этом сообщает сайт МВД РА.