Сухум. 14 декабря 2020. Абхазия-Информ. В дежурную часть УВД по г. Сухум примерно в 10.20 часов поступило сообщение о стрельбе в районе «Турбаза». Выездом на место происшествие следственно-оперативной группой установлено, что в результате выстрелов из огнестрельного оружия ранен житель г. Сухум.

Пострадавший доставлен в ЦРБ в Сухуме с пулевым ранением стопы. На месте происшествия работает группа криминалистов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лица, причастного к совершению данного преступления.

Об этом сообщает сайт МВД РА.