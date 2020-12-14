ГОРИТ ЛЕС В ГАГРСКОМ И ГУДАУТСКОМ РАЙОНАХ

Сухум. 14 декабря 2020. Абхазия-Информ. Сообщение о пожаре леса в селе Псахара Гагрского района сотрудники МЧС получили вечером 13-го декабря. Выехавшие на место два пожарных расчета, предотвратили распространение огня на близлежащие дома. Из-за отсутствия подъезда спецтехники к очагу возгорания огонь распространился в горной местности. На данный момент примерная площадь возгорания 30 гектаров.

В Гудаутском районе пожар возник 12 декабря в районе села Отхара. Площадь возгорания около 15 гектаров. Также, из-за труднодоступности очага возгорания, пожарные не могут приступить к тушению огня. Вместе с тем сотрудниками МЧС ведется круглосуточный мониторинг для недопущения распространения огня на населенный пункт.

Об этом сообщает сайт МЧС РА.