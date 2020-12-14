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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Новости Понедельник, 14 декабря 2020 20:45
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Сухум. 14 декабря 2020. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания в ходе  рабочего визита в Москву, встретился с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко.   Обсуждались вопросы абхазо-российского сотрудничества в области здравоохранения.  В частности, рассматривались вопросы оказания помощи Российской Федерацией Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией,  вакцинации от коронавируса для граждан Абхазии.

Ранее Абхазия запросила у России партию вакцины.  Она будет бесплатной и добровольной по аналогии с вакцинацией от гриппа.

Президент Аслан Бжания выразил благодарность министерству здравоохранения Российской Федерации за помощь, оказываемую республике в борьбе с ковид-19.

Был отмечен высокий уровень взаимодействия двух государств в области здравоохранения по другим направлениям.

В нынешнем году Абхазию  дважды посетила делегация Минздрава России и Роспотребнадзора. Налажена система по вывозу тяжелобольных коронавирусной инфекцией в медучреждения России.

В ковидный центр в Гудауте, сменяя друг друга, сроком на три недели, прибывают группы врачей от 3 до 8 человек из федеральных медицинских центров, и медработники из разных регионов России,  а так же эпидемиологи и вирусологи Ставропольского противочумного института для работы в республиканской баклаборатории.

При поддержке российских коллег осуществлена инсталляция ПЦР оборудования, получены  в качестве гуманитарной помощи 50 тысяч  диагностических тест систем. Осуществляется организационно-методическая помощь абхазским врачам в диагностике и лечении больных.

Положительным примером сотрудничества является  взаимодействие в реализации Соглашения между Абхазией и Россией  о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им  помощи в медицинских организациях России. Застраховано в системе ОМС более 50 тысяч граждан РФ, проживающих в Абхазии. За полтора года реализации Соглашения специализированную медицинскую помощь получили более 4000 граждан.

Также успешно реализуется Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Бюджет соглашения составляет 50 млн. рублей ежегодно. В регистре инвалидов зарегистрировано 8500 человек граждан РФ.

В ходе сегодняшней встречи обсуждался  проект межправительственного соглашения, подготовленный абхазской стороной, о строительстве в Абхазии  современного кардиологического центра. Реализация этого проекта  позволит оказание специализированной, высокотехнологичной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также, в  рамках Инвестпрограммы на 2021-2022 гг.. подготовлено медико-техническое задание на строительство республиканской детской больницы и согласовано с Минздравом России.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 14 декабря 2020 20:52

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