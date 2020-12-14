 

В мире

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Путин: Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление,…
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
ноября 07 2020
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ С ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ

Новости Понедельник, 14 декабря 2020 21:06
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ С ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ

Сухум. 14 декабря 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву встретился  с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности  вопросы энергетики, ситуация на государственной границе, реализация проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы. 

Бжания и Козак выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 14 декабря 2020 21:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 15 ДЕКАБРЯ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ, НА МАЯКЕ И РЫНКЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС... »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.