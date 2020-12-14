ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ С ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ

Сухум. 14 декабря 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву встретился с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.



На встрече обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы энергетики, ситуация на государственной границе, реализация проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы.

