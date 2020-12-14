ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС...

Сухум. 14 декабря 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал Распоряжение «О проведении конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых».

В соответствии со статьями 11 и 15 Закона Республики Абхазия от 30 июня 2004 года № 913-с-XIV «О недрах» и Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 ноября 2008 года № 182 «Об утверждении нормативных актов, регулирующих предоставление права пользования участками недр»:

1. Объявить конкурс на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (прилагается).

3. Возложить на Министерство экономики Республики Абхазия полномочия по организации Конкурса.

4. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

Озган К. К. – вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия (председатель);

Ахуба А. М. – начальник Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру (заместитель председателя);

Читанава С. М. – председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;

Дочия И. Ш. – глава Администрации Ткуарчалского района;

Хибба И. Р. – начальник отдела лицензирования Министерства экономики Республики Абхазия (ответственный секретарь).

5. установить сбор за участие в Конкурсе в размере 30 000 рублей. Указанный сбор зачисляется в республиканский бюджет.

6. Опубликовать извещение о проведении Конкурса РГУ «Редакция газеты «Апсны», «Издательство газеты «Республика Абхазия», а также на официальном сайте Министерства экономики Республики Абхазия в сети Интернет.

7. Установить, что Конкурс проводится с 28 декабря 2020 года, в 14:00 (местное время), по месту нахождения Министерства экономики Республики Абхазия.