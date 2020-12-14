 

В мире

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ноября 10 2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Путин: Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление,…
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
ноября 07 2020
CNN: БАЙДЕН ПОЛУЧИЛ 270 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, НУЖНЫЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ГОНКЕ
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН
ноября 05 2020
В ГРЕЦИИ ВВОДИТСЯ ВСЕОБЩИЙ КАРАНТИН

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС...

Новости Понедельник, 14 декабря 2020 21:44
Оцените материал
(0 голосов)
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС...

Сухум. 14 декабря 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал Распоряжение «О проведении конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых».

В Распоряжении говорится:

В соответствии со статьями 11 и 15 Закона Республики Абхазия от 30 июня 2004 года № 913-с-XIV «О недрах» и Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 ноября 2008 года № 182 «Об утверждении нормативных актов, регулирующих предоставление права пользования участками недр»:

1. Объявить конкурс на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (прилагается).

3. Возложить на Министерство экономики Республики Абхазия полномочия по организации Конкурса.

4. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

Озган К. К. – вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия (председатель);

Ахуба А. М. – начальник Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру (заместитель председателя);

Читанава С. М. – председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;

Дочия И. Ш. – глава Администрации Ткуарчалского района;

Хибба И. Р. – начальник отдела лицензирования Министерства экономики Республики Абхазия (ответственный секретарь).

5. установить сбор за участие в Конкурсе в размере 30 000 рублей. Указанный сбор зачисляется в республиканский бюджет.

6. Опубликовать извещение о проведении Конкурса РГУ «Редакция газеты «Апсны», «Издательство газеты «Республика Абхазия», а также на официальном сайте Министерства экономики Республики Абхазия в сети Интернет.

7. Установить, что Конкурс проводится с 28 декабря 2020 года, в 14:00 (местное время), по месту нахождения Министерства экономики Республики Абхазия.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 14 декабря 2020 21:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ С ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ ЖИТЕЛИ СУХУМА И СУХУМСКОГО РАЙОНА МОГУТ СДАТЬ ПЦР-ТЕСТ В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.