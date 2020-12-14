ЖИТЕЛИ СУХУМА И СУХУМСКОГО РАЙОНА МОГУТ СДАТЬ ПЦР-ТЕСТ В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Сухум. 14 декабря 2020. Абхазия-Информ. В Инфекционной больнице столицы диагностика COVID-19 проводится только тем, кто проживает в Сухуме и Сухумском районе. Об этом сообщила начальник Управления здравоохранения Администрации Ирма Воуба.

«Для того чтобы сдать тест, людям не нужно ехать в Сухум из других городов и сел страны. Для удобства населения пункты забора анализов открыты во всех районах республики. От того, что человек именно в Сухуме сдаст тест, результаты по качеству или времени исполнения не будут другими. Биоматериалы со всех медучреждений Абхазии скапливаются в одном месте – в Республиканском СЭС. Результаты тестов специалисты оперативно рассылают во все районы», – сказала Ирма Воуба.