ЖИТЕЛИ СУХУМА И СУХУМСКОГО РАЙОНА МОГУТ СДАТЬ ПЦР-ТЕСТ В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
Сухум. 14 декабря 2020. Абхазия-Информ. В Инфекционной больнице столицы диагностика COVID-19 проводится только тем, кто проживает в Сухуме и Сухумском районе. Об этом сообщила начальник Управления здравоохранения Администрации Ирма Воуба.
«Для того чтобы сдать тест, людям не нужно ехать в Сухум из других городов и сел страны. Для удобства населения пункты забора анализов открыты во всех районах республики. От того, что человек именно в Сухуме сдаст тест, результаты по качеству или времени исполнения не будут другими. Биоматериалы со всех медучреждений Абхазии скапливаются в одном месте – в Республиканском СЭС. Результаты тестов специалисты оперативно рассылают во все районы», – сказала Ирма Воуба.
По ее словам, в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в республике, в Инфекционной больнице стала образовываться очередь из желающих сдать ПЦР-тест.
«Обращаемся к населению с просьбой быть услышанными. Мощности Инфекционной больницы не так велики. Всю Абхазию охватить не можем. Во избежание недопонимания, просьба сдавать тесты по месту проживания», – сказала Ирма Воуба.
За день в Инфекционной больнице города Сухум могут принять только 60 пациентов. Записывают в очередь на проведение ПЦР-теста по направлению участкового или лечащего врача.
Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.