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Абхазия Информ

ЖИТЕЛИ СУХУМА И СУХУМСКОГО РАЙОНА МОГУТ СДАТЬ ПЦР-ТЕСТ В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Новости Понедельник, 14 декабря 2020 21:51
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ЖИТЕЛИ СУХУМА И СУХУМСКОГО РАЙОНА МОГУТ СДАТЬ ПЦР-ТЕСТ В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Сухум. 14 декабря 2020. Абхазия-Информ. В Инфекционной больнице столицы диагностика COVID-19 проводится только тем, кто проживает в Сухуме и Сухумском районе. Об этом сообщила начальник Управления здравоохранения Администрации Ирма Воуба.

«Для того чтобы сдать тест, людям не нужно ехать в Сухум из других городов и сел страны. Для удобства населения пункты забора анализов открыты во всех районах республики. От того, что человек именно в Сухуме сдаст тест, результаты по качеству или времени исполнения не будут другими. Биоматериалы со всех медучреждений Абхазии скапливаются в одном месте – в Республиканском СЭС. Результаты тестов специалисты оперативно рассылают во все районы», – сказала Ирма Воуба.

По ее словам, в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в республике, в Инфекционной больнице стала образовываться очередь из желающих сдать ПЦР-тест.

«Обращаемся к населению с просьбой быть услышанными. Мощности Инфекционной больницы не так велики. Всю Абхазию охватить не можем. Во избежание недопонимания, просьба сдавать тесты по месту проживания», – сказала Ирма Воуба.   

За день в Инфекционной больнице города Сухум могут принять только 60 пациентов. Записывают в очередь на проведение ПЦР-теста по направлению участкового или лечащего врача.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 14 декабря 2020 21:55

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