КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ОППОЗИЦИИ ПО ПОВОДУ УВОЛЬНЕНИЯ НОДАРА ШАКРЫЛ

«…В заявлении сказано, что Шакрыл Н.И. был уволен на основании недействительного акта проверки Министерства туризма Республики Абхазия о финансово-хозяйственной деятельности РУП «ОПК Пицунда». Хотим сообщить, что данный акт проверки недействительным никто не признавал, соответственно эта информация является несоответствующей действительности.

В заявлении также указано, что Шакрыл Н.И. подал иск на Министерство туризма Республики Абхазия и выиграл его. Для сведения уважаемых подписантов данного заявления сообщаем, что Шакрыл Н.И. действительно подал иск, но он ничего не выиграл.

Во-первых, суд либо удовлетворяет требования истца, либо нет. Хотим сообщить, что суд не удовлетворил требования Шакрыл Н.И. Производство по рассматриваемому делу было прекращено, поскольку Шакрыл Н.И. был восстановлен на работе по инициативе работодателя.

Во-вторых, в заявлении оппозиции указано, что решением суда признается неправомерность действий министерства. К сведению коллективного заявления оппозиции: суд не выносил никакого решения, а наоборот, вынес определение о прекращении производства по причине отсутствия предмета для спора. Краткая дословная цитата из документа: «Исходя из изложенного, суд считает, что на момент рассмотрения обозначенного ходатайства, отсутствует предмет спора по рассматриваемому исковому заявлению и оно подлежит прекращению».

Если у оппозиции имеется какое-то иное решение суда, где удовлетворены исковые требования Шакрыл Н.И. и где признается неправомерность действий Министерства туризма Республики Абхазия, просим предоставить на всеобщее обозрение.

Как видно, оппозиция допустила в своем заявлении много неточностей. Вероятно, Шакрыл Н.И. предоставил ей искаженные сведения. В заявлении также указано, что Шакрыл Н.И. был отстранен под надуманным предлогом.

Считаем необходимым указать, что отстранение от должности — это временная мера, которая применяется для выяснения обстоятельств, послуживших для такого решения. Ниже приведем основания, послужившие для отстранения:

1. При возложении на себя полной материальной ответственности, Шакрыл Н.И. в 2020 г. допустил хищение (либо незаконное его отчуждение) служебного автомобиля «Тойота Камри», при том, что имеется Акт комиссии об отсутствии автомобиля с января 2016 г. Обстоятельства данного действия Шакрыл Н.И. выясняются.

2. При возложении на себя полной материальной ответственности, Шакрыл Н.И. нанес ущерб имуществу РУП «ОПК «Пицунда» в размере 13 110 086 рублей. А именно: РУП «ОПК «Пицунда» под руководством Шакрыл Н.И. выступило поручителем по кредитному договору между КБ «Амра-банк» и ИП Маргания Г.М. Такое финансовое поручительство госпредприятия за частного предпринимателя недопустимо.

По причине невыполнения ИП Маргания Г.М. своих обязательств по кредитному договору, КБ «Амра-банк» списал со счета РУП «ОПК «Пицунда» вышеуказанную сумму. Данный факт установлен соответствующими банковскими документами и решением суда. (По нашему заявлению Генеральная прокуратура РА проводит соответствующую проверку).

3. РУП «ОПК «Пицунда» под руководством Шакрыл Н.И. с апреля 2016 г. по октябрь 2020 г. оплатило за интернет услуги 55 146 736 рублей. Данная сумма подтверждена соответствующими платежными документами. Т.е., за услуги интернет и IP телевидения оплачивалось приблизительно 13 миллионов 700 тысяч рублей в год! По данным, предоставленным сторонними компаниями по оказанию аналогичных услуг, эта сумма должна быть ниже приблизительно на 13 миллионов рублей в год. Следовательно, есть основания полагать, что предприятию умышленно был нанесен ущерб в размере 52 миллионов рублей, при том, что на Шакрыл Н.И. была возложена полная материальная ответственность.

4. В период работы Шакрыл Н.И. имело место грубое нарушение правил пожарной безопасности. Данные нарушения отражены в Предписании №277/467 от 15 мая 2019 г. Государственного пожарного надзора МЧС Республики Абхазия. Также было вынесено Постановление №15 от 20 мая 2019 г. по делу об административном правонарушении за нарушение правил пожарной безопасности. (п.6, ч.2, ст.52 Трудового кодекса РА).

Кроме того, обращаем внимание на то, что РУП «ОПК «Пицунда с 2015 г. были потрачены гигантские средства на ремонт номерного фонда в некоторых корпусах. С сожалением констатируем, что на данный момент точную сумму мы не можем указать, так как предыдущий бухгалтер обрезала базу за три года (2015-2017 гг). Речь идет не об одной сотне миллионов рублей, 20 миллионов из которых ОПК «Пицунда» выплачивает по сей день. Соразмерность затрат на выполненный ремонт должна определить квалифицированная строительная экспертиза.

Несмотря на то, что прибыль предприятия за 2019 год составила 65 миллионов рублей, а предоплата за 2020 год – 90 миллионов рублей, итого 155 миллионов рублей, при смене руководства на счету было 6 миллионов рублей, что вызвало необходимость получения очередного кредита для выплаты заработной платы работникам ОПК «Пицунда». Мы уже не говорим о том, что набережная Курорта Пицунда была превращена в рынок. Вот такое наследство досталось новому руководству курорта.

На текущий момент проверка деятельности Шакрыл Н.И. на посту руководителя РУП «ОПК Пицунда» не завершена.

И, наконец, в заявлении оппозиции «действия властей» по отстранению от исполнения обязанностей Шакрыл Н.Н. называются «надуманными и политически мотивированными».

По поводу «надуманности» мы конкретно высказались выше. А вот по поводу «политически мотивированными» возникают вопросы. Мы никогда не знали и не расценивали ветерана национально-освободительного движения и Отечественной войны народа Абхазии как оппозиционного деятеля, никогда не слышали о его политических взглядах, противостоянии с властями, выступлениях на митингах и тому подобном. И наше решение об отстранении было продиктовано исключительно результатами его руководства предприятием.

Однако, как видим из заявления оппозиции, не попытавшейся вникнуть в суть вопроса, а решившей, пользуясь случаем, просто еще раз напомнить о себе, что никакого конструктивизма новоявленная оппозиция не несет, ей необходима только дестабилизация. Считаем не солидным для таких серьезных организаций вводить общество в заблуждение не проверенной информацией.

С уважением, Министерство туризма».