ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 133 ЧЕЛОВЕК

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 99 человек, у 88 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 14 декабря 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 455 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них.

Три пациента скончались в Гудаутской ЦРБ. 13 декабря умерла женщина 67 лет, она была доставлена в госпиталь 22 октября; в тот же день скончалась пациентка 78 лет, проходила лечение в госпитале с 30 ноября; на следующий день 14 декабря скончался мужчина 1934 года рождения. У всех троих была выявлена новая коронавирусная инфекция.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двух пациентов тяжёлое. В Очамчырской ЦРБ - 25 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 58 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7269 человек. 100 летальных случаев. Выздоровели 5286 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.