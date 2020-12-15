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Абхазия Информ

35 КЕРАМИЧЕСКИХ АНГЕЛОЧКОВ ПО ЧИСЛУ ПОГИБШИХ ДЕТЕЙ

Новости Вторник, 15 декабря 2020 13:29
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Сухум. 15 декабря 2020. Абхазия-Информ. Департаментом по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум проведено ежегодное памятное мероприятие, посвященное Латской трагедии. Была организована поездка в высокогорное село Лата, к мемориалу, установленному в память о погибших на месте падения вертолета МИ8.

По традиции возложены цветы, зажжены свечи и установлены 35 керамических ангелочков по числу погибших детей.

Департамент по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум выражает благодарность Цвижба Ахре, Давтян Роберту и Квирая Эрасту за помощь в организации поездки и предоставлении транспорта.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 15 декабря 2020 13:33

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