Сухум. 15 декабря 2020. Абхазия-Информ. Департаментом по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум проведено ежегодное памятное мероприятие, посвященное Латской трагедии. Была организована поездка в высокогорное село Лата, к мемориалу, установленному в память о погибших на месте падения вертолета МИ8.

По традиции возложены цветы, зажжены свечи и установлены 35 керамических ангелочков по числу погибших детей.

Департамент по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум выражает благодарность Цвижба Ахре, Давтян Роберту и Квирая Эрасту за помощь в организации поездки и предоставлении транспорта.