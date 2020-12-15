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Абхазия Информ

ВЕРНУТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛЫ

Новости Вторник, 15 декабря 2020 16:25
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ВЕРНУТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛЫ

Сухум. 15 декабря 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии создан общенациональный родительский комитет. В организацию вошли родители школьников со всех городов и городов Абхазии.

Действовать комитет намерен в правовом поле и будет добиваться того, чтобы дети вернулись в школы.

«Родители по всей Абхазии возмущены, но мы разобщены и мы решили объединиться, чтобы все вместе, чтобы целенаправленно, уже точечно решать наши проблемы и возвращать детей в школы. Мы хотим вернуться к традиционному очному обучению», – сказала член комитета Гунда Кварчия в эфире «Абаза ТВ».

Члены Комитета будут стараться повлиять на продление учебного год, с учетом пропущенного времени из-за карантина. Родительский комитет не допустит, чтобы дети из-за карантина остались на второй год.

Председателем Общенационального родительского комитета избрана Мадина Гумба из Пицунды. В совет комитета входят 9 человек. Желающим вступить в комитет нужно только подать заявление.

«Общенациональный родительский комитет» провел первое заседание 9 декабря в зале отеля Атриум-Виктория. Активисты организации намерены обратиться к президенту РА Аслану Бжания с требованием о создании условий для восстановления привычного очного учебного процесса в школах Абхазии. Карантин из-за угрозы распространения вируса и роста заболеваемости по всем колам Абхазии объявлен был с 25 сентября, а затем продлен до 12 января 2021 года. Такое решение было принято Кабинетом Министров РА по рекомендациям Минздрава и СЭС.

Прочитано 25 раз Последнее изменение Вторник, 15 декабря 2020 16:29

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