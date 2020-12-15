ПРОИЗВОДСТВО ЧАЯ В АБХАЗИИ ДОСТОЙНО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Несмотря на тысячелетнюю историю самого чая, праздник, посвященный этому удивительному напитку, появился совсем недавно. Решение о его создании было принято после неоднократных обсуждений во многих международных организациях.

Произошло это во время Всемирного общественного форума, который проходил в 2004 году в Мумбаи и в Порту-Алегри в 2005 году. Первый день чая был проведен 15 декабря 2005 года.

Считается, что эта дата выбрана неслучайно, потому что в этот день была опубликована Мировая декларация прав работников чайной индустрии.

Первые чайные кусты (китайской камелии) завезли в Абхазию из Крыма в 1843 году. Рос чай в Сухумском ботаническом саду и там до сих пор есть чайное дерево которому больше 100 лет.

Однако промышленное производство чая в Абхазии было налажено только в советское время. Площадь чайных плантаций составляла 14 000 гектаров. Объемы производства – более 25 000 тонн чая в год.

Чайная отрасль в Абхазии была основной отраслью сельского хозяйства. Абхазский чай экспортировался и пользовался спросом во всех 15 республиках Советского Союза, отправлялись большие партии и в страны Дальнего зарубежья. Большая часть чайных плантаций и чайные фабрики пострадали во время боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

В послевоенный период руководство Абхазии старалось восстановить чайную отрасль. Однако серьезные финансовые затраты на восстановление производства, да и утрата рынка сбыта в условиях фактической экономической блокады, постепенно привели к потере этой дорогостоящей отрасли.

По мнению некоторых государственных руководителей, чай – это колониальная культура, в которую не стоит вкладывать деньги.

Во многих селах, где после войны сохранились чайные плантации местные жители просто выжигали чайные кусты, чтобы затем эти земли засадить кукурузой, либо виноградом.

Постепенно в Абхазии чай уступил свою нишу кофе, который завозится в страну в больших объемах. Однако в республике все же в республике остались фанаты чая. Есть частные предприниматели, которые стараются сохранить культуру чая, пытаясь сохранить чайные кусты.

На сегодняшний день площадь чайных плантаций составляет около 350 гектаров, расположены они в селах Лыхны, Дурипш, Кутол, Члоу. Среди частных производителей известна марка чая «Апсуа чай», создаваемая дипломатом по профессии Мадином Сакания. Этот молодой человек возродил абхазский чай в родном селе Дурипш Гудаутского района.

Чайное производство в Дурипше в советское время было основным в Абхазии. Колхоз – орденоносец, были и свои герои труда, работала своя чайная фабрика, приемные пункты по всему селу. Практически все жители села были задействованы в ручном сборе. Отрасль приносила доход и жителям села, и государству. Все рухнуло в сложные 90-е, а затем – война.

Некоторые жители Дурипша старались во время войны в домашних условиях производить чай и продавать его в мешках. В послевоенные годы тоже пытались возродить плантации и работы чайной фабрики, но не удавалось. Теперь чай в Дурипше старается возродить только один предприниматель.

Мадин Сакания взял в аренду земли, где еще остались чайные кусты. При благоприятных условиях чаевод может произвести около 5 тонн весового чая, класса преимум. Стоимость одного килограмма «Апсуа чай» стоит около 3 000 рублей. Производитель намерен производить не только черный и зеленый чай, которые наиболее ходовые, но и экзотические сорта – фиолетовый, копченый, пуэр и т. д.

В Дурипше производят чай из молодых побегов чая. В его сборе в основном участвуют местные женщины. К счастью, никакие вредители в виде «американской бабочки и «мраморного» клопа не наносят никакого ущерба. чайным кустам. Предприниматель уверен, что производство чая в Абхазии достойно возрождения, поскольку может стать рентабельным видом деятельности в стране где развивается туризм.

(частично использован материал газеты «РА»)